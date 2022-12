Krapte op de arbeidsmarkt heeft hoogtepunt bereikt

De krapte op de arbeidsmarkt lijkt zijn hoogtepunt bereikt te hebben. Dat blijkt uit de Spanningsindicator van UWV. In het derde kwartaal van 2022 nam de spanning op de arbeidsmarkt licht af. Het aantal WW’ers bleef dalen en ook het aantal openstaande vacatures nam voor het eerst sinds tijden af. Dit leidde er toe dat de krapte op de arbeidsmarkt voor het eerst sinds eind 2020 licht afnam.

De spanning op de arbeidsmarkt nam sinds eind 2020 zes kwartalen op rij toe. Vanaf het tweede kwartaal van 2021 werd zelfs vijf keer achter elkaar een record gebroken. Aan die voortdurende, forse stijging kwam in het derde kwartaal van 2022 een einde. Zoals te zien in onderstaande afbeelding daalde de Spanningsindicator in de herfst zelfs licht.

Afname van de krapte

De krapte op de arbeidsmarkt nam in het derde kwartaal af door een afname van het aantal openstaande vacatures. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 nam het aantal openstaande vacatures af met 5,8%, naar 451.900 in totaal. Het aantal personen met een verstreken WW-duur van maximaal een half jaar bleef ondertussen verder dalen, met 4,2%. Zo waren er in het 3e kwartaal opnieuw minder werkzoekenden, maar voor het eerst sinds eind 2020 ook minder vacatures.

Methodiek UWV Spanningsindicator

De UWV Spanningsindicator berekent de spanning op de arbeidsmarkt in Nederland door het aantal vacatures te delen door het aantal WW’ers met een verstreken uitkeringsduur van minder dan 6 maanden.

Bron: UWV