Hendriksen Accountants bundelt krachten met Duits partnerkantoor onder nieuwe naam deneco

Hendriksen Accountants en Adviseurs, dat haar hoofdkantoor in Tubbergen heeft, gaat vanaf deze maand haar grensoverschrijdende dienstverlening met partnerkantoor Hoge & Berghaus Steuerberatungsgesellschaft uit Ahaus aanbieden onder een gezamenlijke merknaam, te weten ‘deneco’.

One-stop-shop

Hendriksen en Hoge & Berghaus zien dat ondernemers die aan beide kanten van de Nederlands-Duitse grens zakendoen, behoefte hebben aan een one stop shop waar ze terecht kunnen met al hun (fiscale) adviesvragen. “Deze internationale ondernemers willen bij één aanspreekpunt aan kunnen bellen, ongeacht of hun vraag betrekking heeft op Nederland of Duitsland. Met deneco geven we invulling aan die behoefte”, aldus Gerbert-Jan Hendriksen, algemeen directeur bij Hendriksen Accountants en Adviseurs. Het is voor het eerst dat twee kantoren een dergelijke samenwerking aangaan.

“Naast het gemak van die one-stop-shop zien we ook dat onze samenwerking het rendement voor de ondernemer verhoogt. Door de korte lijntjes tussen Hendriksen en Hoge & Berghaus kunnen we efficiënt communiceren, waardoor we onze klanten sneller van advies kunnen voorzien”, sluit Gerbert-Jan Hendriksen af.

De vestiging van deneco in Nederland is te bezoeken aan de Auke Vleerstraat 8 in Enschede. In Ahaus zit deneco gevestigd aan de Stadtwall 8-10.