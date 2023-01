Indicatoren – wat zijn het en wat kun je ermee?

Als boekhouder of accountant rekenen jouw klanten op een snelle, correcte en betrouwbare verwerking van financiële gegevens in hun administratie. Het handmatig controleren van deze administratie is helaas een tijdrovende bezigheid. Gelukkig bevat Exact Online Boekhouden een nieuw troef die veranderingen en onjuistheden in de administratie automatisch voor jou signaleert. In deze blog informeren we je graag over het gebruik van indicatoren via Continuous Monitoring en Smart Closing*.



Hoe helpen indicatoren jou?

Indicatoren zijn geautomatiseerde checks die een klantenadministratie controleren op juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid. Via vooraf ingestelde criteria controleren zij één- of meermaals per dag verwerkingen en ontwikkelingen in de boekhouding. Dit levert je signalen op die je kunt vergelijken met financiële data in de klantenadministratie. Wat het gebruik van indicatoren jou oplevert? Tijdsbesparing! Indicatoren nemen het handmatige controleerwerk van je over. Daarnaast kun jij je klanten beter ondersteunen en ze tijdig attenderen op wijzigingen in de administratie.

Indicatoren zorgen dus voor:

Meer grip op verwerkingen en ontwikkelingen van jouw klant

Een accurate klantenadministratie

Een hogere kwaliteit van jouw dienstverlening

Onmisbare tool voor elke financieel professional

Elke boekhouder of accountant doet zijn voordeel met het gebruik van indicatoren. Hoe complexer een klantenadministratie wordt, des te meer indicatoren je kan instellen. Via het ‘overzicht signalen’ in jouw Boekhouden-licentie monitor je alle signalen en ga je direct naar het juiste scherm om een signaal af te handelen.

Continuous Monitoring

Via Continuous monitoring hou je als boekhouder of accountant de vinger aan de pols bij de verwerking van financiële data van jouw klanten. Naast het controleren van de juistheid en betrouwbaarheid van de klantenadministratie, helpen indicatoren je ook bij het toetsen van boekingsregimes en het checken van de financiële consistentie. Daarom zijn indicatoren een essentieel onderdeel van Continuous Monitoring in Exact Online Boekhouden.

Extra meerwaarde via Smart Closing

Exact wil de kracht van indicatoren maximaal benutten. Daarom zullen we deze feature vanaf 2023 ook inzetten bij Smart Closing. Dit biedt als voordeel dat je als financieel professional zo weinig mogelijk handmatige checks zal moeten doen bij het afsluiten van een periode. Hoe? Via de combinatie van Continuous Monitoring en de Prepare by Client-functionaliteit. Concreet zal Exact een checklist creëren van een combinatie van indicatoren, automatische checks en handmatige checks. De checklist is als template naar eigen wens aan te passen en kun je deze over meerdere klantenadministraties heen leggen om zo jouw controletaken efficiënt én doelgericht uit te voeren.

Bekijk in onderstaande video hoe je indicatoren instelt binnen Exact Online.