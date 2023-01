Boekhouder van gegijzelde zorgdirecteur geeft stukken af, gijzeling gaat door

De eigenaar van het failliete DKB Thuiszorg uit Hengelo zit sinds 12 december vast omdat hij weigert inzage te geven in zijn boekhouding. Daarmee voldoet hij niet aan de inlichtingenplicht die geldt bij faillissementen. Er zijn vele honderdduizenden euro’s zoek.

DKB Thuiszorg werd op 19 oktober 2022 failliet gegaan, nadat het eerder al negatief in het nieuws was gekomen. Bij een inspectie was in 2021 gebleken dat het bedrijf op vrijwel geen enkele manier aan de eisen voor veilige en professionele zorg te voldoen. Van de negentien medewerkers van DKB had er niet één een relevant diploma. Covidregels werden niet nageleefd, risicovolle handelingen werden door ongeschoolde krachten uitgevoerd. Toedienlijsten van van medicatie waren niet beschikbaar, en de administratie was een puinhoop.

Oorzaak: corona

DKB Thuiszorg bestond sinds 2016. In 2018 en 2019 haalde de zorgaanbieder 1,2 miljoen en 1,3 miljoen omzet bij een winst van respectievelijk ruim 117.000 en 95.000 euro. Maar vanaf 2020 klapt de omzet door corona als een plumpudding in elkaar. Volgens de zorgdirecteur kiezen door de lockdowns veel kinderen van cliënten ervoor om zelf de zorg op zich te nemen. Het merendeel van de klanten woonde in de omgeving van Hengelo, de anderen verspreid over heel Nederland. Ze kregen ongecontracteerde zorg, veelal via een pgb-financiering. Het ging in vrijwel alle gevallen om mensen met een Armeense achtergrond, die de Nederlandse taal niet machtig zijn.

Lege bv

Na het faillissement, dat zich begin 2022 aandiende, stuitte de curator in haar onderzoek op een lege bv. Er was geen (computer)apparatuur meer en bij een bezoek aan het bedrijfspand aan de Goudstraat in Hengelo trof ze nog slechts wat tafels, stoelen en kasten aan. De twee leaseauto’s – een BMW M8 en een BMW uit de 3-serie – waren inmiddels terug naar de leasemaatschappij. Verder is er sprake van een negatief banksaldo en heeft de fiscus nog een vordering van bijna 90.000 euro uit staan. Daarnaast claimt het UWV ruim tweeduizend euro en er hebben zich bij de curator zeven crediteuren gemeld met een totale vordering van ruim 20.000 euro.

Informatieplicht

Na het faillissement heeft de eigenaar stelselmatig geweigerd te voldoen aan verzoeken en sommaties voor informatie door curator Kim Fraterman. Hoewel hij de boekhouding over 2018 en 2019 heeft overgedragen, komt hij niet over de brug met de administraties uit de cruciale jaren 2020 en 2021. In een poging hem tot medewerking te dwingen, is de eigenaar op 12 december vorig jaar aangehouden en gevangen gezet (faillissementsgijzeling). Justitie wil onder meer weten waar honderdduizenden verdwenen euro’s naartoe zijn gegaan. Volgens de onderzoeksrechter zijn er grote bedragen dividend aan de eigenaar uitgekeerd. De rechtbank heeft een verzoek van zijn advocaten tot opheffing van de gijzeling afgewezen.

Gijzeling verlengd

Dat de vier kinderen van de man hun vader al weken niet hebben gezien, is volgens de rechtbank onvoldoende reden, zeker nu de eigenaar volhard in zijn weigering mee te werken met justitie. Op 26 december 2022, twee weken nadat de gijzeling was begonnen, zijn nog enorme bedragen aan openstaande facturen afgeboekt. De bestuurder weigert daarover informatie te geven, en wil de curator zelfs geen toegang geven tot het e-mailaccount en de cloud. Deze houding is voor de rechtbank reden de gijzeling te verlengen.

Volhardend

Via zijn boekhouder zijn stukken die te maken hebben met het faillissement aangeleverd aan de curator. ‘Maar daarmee zijn nog niet de gevraagde inlichtingen verstrekt. De aangeleverde stukken roepen meer vragen op dan dat ze beantwoorden’, aldus curator Kim Fraterman in dagblad De Stentor. En de eigenaar van DKB Thuiszorg weigert zelfs eenvoudige vragen van de curator te beantwoorden.

(Stenter/RTV Oost)