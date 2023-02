Zo scoren de top 30 accountantskantoren in Google in 2023

Online zichtbaarheid wordt steeds belangrijker voor accountantskantoren. Er is een steeds groter groeiende online vraag naar de diensten en vraagstukken omtrent accountancy’. In 2021 publiceerden we al een artikel over de online vindbaarheid van de top 30 accountantskantoren. Online marketing bureau Search Signals heeft voor 2023 een update uitgevoerd van het onderzoek.

Year on Year SEO traffic growth van de top 30

De AV-Top 50 is dit jaar redelijk stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar. Niet veel verschillende namen in de lijst dus. Search Signals heeft gekeken naar de top 30 best presterende accountantskantoren en hoe zij de afgelopen jaren zijn gegroeid.

Legenda: Traffic Score is een indicatie van het verkeer in de periode februari voor het desbetreffende jaar volgens de tool SEMrush. SEMrush gebruikt bij de berekening voor februari 2023 de realtime positie van de zoekwoorden. Vervolgens maken ze een berekening waarbij ze op basis van de posities in Google.nl en het maandelijks zoekvolume een trafficscore vaststellen.

Top 5 kantoren

Over de jaren zijn er kantoren zowel beter als minder gaan presteren. We zoomen in op de top vijf (buiten de ‘big four’ om)-kantoren die het meest zijn gegroeid ten opzichte van 2022:

Alfa (+9,0K traffic) De Jong & Laan (+6,6K traffic) Baker Tilly (+2,8K traffic) Flynth (+2,5K traffic) Countus (+2,4K traffic)

Van al deze kantoren heeft Alfa.nl de grootste groei doorgemaakt in het afgelopen jaar. Waardoor komt deze groei? Dat zullen we hieronder kort uitleggen. Naast Alfa.nl zullen we ook kijken naar de andere grote stijger Jonglaan.nl.

Verschil merknaam versus niet-merknaam

Eerst is het even belangrijk om het verschil tussen merknaam en niet-merknaam zoekwoorden uit te leggen:

Merknaam zoekwoorden : zoekwoorden waar de merknaam/bedrijfsnaam aan is verbonden. Bijvoorbeeld ‘alfa accountants’

: zoekwoorden waar de merknaam/bedrijfsnaam aan is verbonden. Bijvoorbeeld ‘alfa accountants’ Niet-merknaam zoekwoorden : zoekwoorden zonder merknaam. Bijvoorbeeld ‘schenkingsingsvrijstelling 2022’

: zoekwoorden zonder merknaam. Bijvoorbeeld ‘schenkingsingsvrijstelling 2022’ Krijg je als website veel bezoek vanuit merknaam zoekwoorden? Dan is je naamsbekendheid hoog en wordt hier veel op gezocht. Dit is verkeer dat een website altijd zal binnenkrijgen

Het is voor websites juist zeer interessant om vooral op niet-merknaam zoekwoorden te scoren. Dit zijn zoekwoorden waarmee potentiële klanten zoeken naar de diensten van je bedrijf.

De groei van Alfa.nl

Alfa.nl is flink gegroeid t.o.v. 2022 (+9,0K traffic). We kijken hieronder naar de top 10 pagina’s van 2023 en vergelijken ze met 2022:

Zes van de 10 pagina’s ontvangen traffic omdat ze gevonden worden op merknaam zoekwoorden – Het gaat hierbij om de homepage, 4x locatie pagina’s & de online diensten pagina

De andere 4x pagina’s zijn gericht op niet-merknaam zoekopdrachten – Hier ligt heel veel potentie om goed vindbaar op te zijn

Alfa heeft de groei voor een groot deel te danken aan de volgende zoekwoorden, hier zien we ook het verschil tussen merknaam & niet-merknaam terugkomen:

Merknaam zoekwoorden – Hier wordt meer op gezocht t.o.v. vorig jaar. De naamsbekendheid van Alfa is gestegen

Daarnaast is Alfa ook beter gaan scoren op zoekwoorden waar ook maandelijks meer op gezocht wordt t.o.v. 2022 – Dit zijn de niet-merknaam zoekwoorden

Waardoor komt de stijging bij Jongenlaan.nl?

De top 10 van Jongenlaan.nl is iets anders samengesteld dan bij Alfa.nl:

Hier zien we dat de meeste groei komt van niet-merknaam gerelateerde zoekwoorden

De top 10 staat vol met nieuws- en blogartikelen

Jonglaan.nl heeft kwaliteitscontent gecreëerd rondom interessante en relevante onderwerpen

Als we kijken naar de top 10 zoekwoorden van Jongenlaan.nl, dan zien we dit ook terug:

Ze hebben zeer hoge posities op zoekwoorden met veel maandelijks zoekvolume & gebruiken hiervoor blogartikelen als pagetype

Ze zijn t.o.v. vorig jaar zeer hard gestegen

Jonglaan.nl heeft een zeer groot deel van zijn traffic te danken aan niet-merknaam zoekwoorden

Vindbaar worden op niet-merknaam zoekwoorden? 7x tips

Zichtbaar zijn op je eigen merknaam is niet lastig. De grootste kansen voor online groei liggen in de hoek van niet-merknaam zoekwoorden. Met een gedegen onderzoek en een goede content strategie zet je de eerste stappen naar betere online vindbaarheid en het benutten van het potentieel.

Bekijk hier het volledige onderzoek naar de top 30 accountantskantoren in 2023 voor meer resultaten én berekening voor de potentiële omzet als je een top 10 notering scoort in Google.nl. Wil jij ondertussen ook beter vindbaar worden online? Search Signals geeft 7 praktische tips om hiermee aan de slag te gaan.

#1 Focus outside-in vs inside-out

Veel kantoren denken heel erg vanuit de business, maar de klant die online zoekt denkt vaak precies andersom. Zij zijn op zoek naar oplossingen en antwoorden en niet altijd naar de business oplossing. Zorg dus dat je je echt verplaatst in de positie van de klant. Dit levert zeer veel waardevolle inzichten op.

#2 Start met zoekwoordenonderzoek

Een goede contentstrategie opstellen is onmogelijk zonder een gedegen zoekwoordenonderzoek. Hiermee breng je verschillende relevante thema’s in beeld. Aan de hand van de resultaten bepaal je de prioriteiten waarmee je aan de slag kunt gaan.

#3 Creëer een dedicated content team, bijv. ondersteund door een bureau

Door een team samen te stellen waarin alle rollen & taken duidelijk wordt is het mogelijk om schaalbaar te werken. Dit kan een grote impact hebben op je online vindbaarheid = schaalbaar groeien.

#4 Meet je conversies

Het is belangrijk dat je weet wat het resultaat is van je werkzaamheden. Het is daarom belangrijk dat je goed meet waar en hoe de bezoeker converteert op je website. Het bijhouden van deze data doe je eenvoudig in Google Analytics 4. Dit is het nieuwe (gratis) platform van Google zelf waarmee je alle statistieken voor je website kunt bijhouden.

#5 Bereik de bezoeker tijdens de gehele customer journey

Een bezoeker (potentiële klant) bevindt zich tijdens het gehele proces in verschillend fases:

Bewustwording

Oriëntatie

Aanvraag

Binding

Tijdens elke fase wil je de bezoeker bereiken. Focus dus niet alleen op de commerciële zoekintentie, maar ook op de informatieve zoekintenties van klanten.

#6 Creëer een duidelijk conversie-pad op je website

Als het gelukt is om bezoekers naar je website te trekken, dan wil je dat het zo eenvoudig mogelijk voor ze wordt om te converteren. Zorg dus dat website een duidelijk en logisch conversie-pad heeft. Een klant kan bijvoorbeeld als volgt op je website terecht komen

Zoekend naar informatie

Hoe gaat het in zijn werk?

Waarom zou ik voor deze partij kiezen?

Contact opnemen (Conversie)

#7 Voorkom een ‘stoffige’ uitstraling

Veel mensen hebben bij accountancy kantoren een ‘stoffig’ beeld. Zorg dat je hierin opvalt. Maak je websites persoonlijk door sfeerfoto’s & beelden op de website te tonen. Dit geeft de bezoeker ook meer vertrouwen in je website.