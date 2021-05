Zo scoren de top 30 accountantskantoren in Google

Wil je als accountantskantoor goed zichtbaar zijn in een zoekmachine als Google, dan is een goede online marketingstrategie meer dan belangrijk. Ook de grootste accountantskantoren houden zich bezig met een strategische aanpak van SEO en SEA. Benieuwd hoe de top 30 accountantskantoren van Nederland online presteren? Online marketing bureau Search Signals heeft onderzoek gedaan naar de top 30 accountantskantoren en hun online vindbaarheid. Want in de top 30 scoren, betekent dat dan automatisch dat je online goed scoort?

Verschil tussen SEO en SEA

Om dieper in te gaan op deze interessante vraag, is het goed om eerst de begrippen SEO en SEA scherp te hebben:

SEO (Search Engine Optimization) : Dit zijn de niet-betaalde zoekresultaten in Google. Door je website te optimaliseren voor de zoekmachine, heb je meer kans om hoger te scoren in Google. SEO bestaat uit drie belangrijke pijlers; content, techniek en autoriteit.

: Dit zijn de niet-betaalde zoekresultaten in Google. Door je website te optimaliseren voor de zoekmachine, heb je meer kans om hoger te scoren in Google. SEO bestaat uit drie belangrijke pijlers; content, techniek en autoriteit. SEA (Search Engine Advertising): Dit zijn de betaalde zoekresultaten in Google. Door te adverteren in Google, betaal je per klik. Google Ads staan boven de organische resultaten (SEO).

Welke zoekwoorden zijn belangrijk binnen de accountantsbranche?

Wil je hoog scoren in Google, dan is het belangrijk om je op relevante zoekwoorden te focussen. Met diverse handige tools kun je natrekken op wat voor woorden mensen zoeken in Google én hoe vaak hier op gezocht wordt per maand. Ook binnen de accountantsbranche zijn er zoekwoorden die veel potentie hebben en volume opleveren.

Het maandelijkse zoekvolume kan lokaal nog wel eens verschillen. Het is inzichtelijk te krijgen hoeveel er gezocht wordt per provincie. Daarom laten we de maandelijkse zoekvolumes per provincie zien van zoekwoorden die zeer interessant zijn voor accountantskantoren.

Wat opviel was dat er binnen de ene provincie vaker wordt gezocht op een bepaald zoekwoord dan binnen een andere provincie. Zo wordt in Zuid-Holland maar liefst 480 keer per maand gezocht op het zoekwoord ‘accountantskantoor’ en in Flevoland slechts 40 keer.

Onderzoek naar de online vindbaarheid

Voor het onderzoek naar de online vindbaarheid van de top 30 accountantskantoren van Nederland is inzichtelijk gemaakt hoeveel verkeer er per maand via de website binnenkomt via het SEO-verkeer. De onderstaande tabel laat zien hoe de top 30 scoort.

Legenda

Traffic Score = een indicatie van het verkeer in de periode oktober 2020 volgens de tool SEMrush*

% merknaam zoekwoorden = hoeveel procent van de scorende zoekwoorden zijn in combinatie met de merknaam/bedrijfsnaam

% niet-merknaam zoekwoorden = hoeveel procent van de scorende zoekwoorden is zonder merknaam/bedrijfsnaam

*De traffic score (SEMrush) is een indicatie van het organische verkeer naar een website. Deze tool is in tegenstelling tot Google Analytics niet gekoppeld in de broncode van een specifieke website. In de praktijk betekent dit dat de traffic score 2-3x lager kan uitvallen dan het daadwerkelijke organische verkeer. Desondanks is het een interessante statistiek puur vanuit het vergelijken van de prestaties van accountantskantoor A met accountantskantoor B.

Wat valt op?

Het is niet verrassend dat de toonaangevende bedrijven veel verkeer hebben. Zie de traffic score van de top vijf accountantskantoren: Het valt op dat de top vijf de meeste traffic heeft in vergelijking met de rest. Dit is onder andere te verklaren doordat er zeer veel op de merknaam wordt gezocht. Zie onderstaand overzicht van een aantal merknaam gerelateerde zoekwoorden van Deloitte.

Er wordt ontzettend veel gezocht op Deloitte. Voor de rest van de top vijf is dit ook het geval.

Om online kansen te ontdekken is het interessanter om te kijken naar de kantoren buiten de top vijf. Deze hebben minder naamsbekendheid en zijn meer afhankelijk zijn van niet merknaam gerelateerde zoekwoorden.

Online kansen bij andere kantoren

We kijken naar vijf willekeurige kantoren uit de top 30. Op welke zoekwoorden scoren zij goed?

Om een beeld te geven van wat voor type zoekwoorden er zoal worden gebruikt en welke positie deze kantoren in Google weten te bemachtigen, kun je per accountantskantoor een aantal zoekwoorden zien. Ter indicatie.

Flynth

ABAB

DRV

Grant Thornton

MTH

Zoals je kunt zien worden er zowel merknaam zoekwoorden gebruikt (bijvoorbeeld mth + accountants) én niet-merknaam zoekwoorden (bijvoorbeeld subsidieadvies). Juist door op beide type zoekwoorden te focussen, ontstaan er ontzettend veel contentkansen. We zoomen in op DRV accountants om te kijken wat zij goed doen op het gebied van content.

Wat voor content creëert DRV?

Hoe beter de content van je website geoptimaliseerd is, hoe groter de kans dat je hoog scoort in Google. En dat wil je, want zo is de kans ook groter dat mensen op jou website klikken.

DRV is een bedrijf dat goed scoort met zijn content. Plek 14 in de top 30. Het valt op dat DRV een heel divers aanbod aan content heeft. Zij scoren goed op informatieve onderwerpen als:

hoe lang boekhouding bewaren

werkkostenregeling

beperkt aftrekbare kosten

Het valt verder op dat DRV voor diverse groepen content aanbied. Voor degene die meer informatie zoekt, maar ook voor de bezoekers die wellicht een dienst aan hen willen uitbesteden. DRV schrijft diverse content met een toegevoegde waarde voor de bezoekers.

Wat hiervan geleerd kan worden:

Schrijf zowel commerciële én informatieve content.

Zorg ervoor dat je een informatiebron bent voor de bezoekers.

Laat je expertise zien en win je vertrouwen.

Lees het onderzoek naar de top 30 accountantskantoren voor de uitgebreide resultaten én voor een ROI (return on investment) berekening. Ontdek wat een stijging aan extra bezoekers in potentie kan opleveren is natuurlijk voor iedereen interessant.

3 praktische tips om online vindbaar te worden

Wil je als accountantskantoor meer halen uit je online kanalen? Dan hebben wij vier praktische tips voor het verbeteren van de online vindbaarheid.

Voer goed zoekwoordonderzoek uit

Of je nu aan de slag gaat met SEO of SEA, zoekwoordonderzoek is cruciaal. Ontdek waar je doelgroep naar zoekt, wat interessante zoekwoorden zijn en waar veel volume op zit. Zorg voor een snelle website

Google vindt een klantvriendelijke site belangrijk. Een grote frustratie voor menig bezoekers is een langzaam ladende website. Zorg er daarom voor dat de snelheid van je website verbeterd. Word lokaal vindbaar

Zorg er daarom voor dat je ook lokaal zichtbaar wordt. Dit kan door een Google Mijn Bedrijf aan te maken. Zo wordt je website zichtbaar in de lokale zoekresultaten en in Google Maps.

Ieder accountantskantoor heeft baat bij hoog scoren in Google. Zorg voor een doordachte SEO en SEA strategie. Zo zorg je ervoor dat je goed zichtbaar wordt in Google. Want: hoe hoger je scoort, hoe meer bezoekers. Hoe meer bezoekers, hoe meer conversies.