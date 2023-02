CSRD & ESG: wat gaat er veranderen?

Duurzaamheid gaat niet langer over minder schade toebrengen aan het milieu, het gaat om meer goed doen; toekomstbestendig ondernemen. De CSRD vereist dat duizenden bedrijven gedetailleerd gaan rapporteren over duurzaamheid. Het gaat hierbij om historische gegevens in een toekomstgerichte context. Hoe heeft de onderneming gepresteerd op gebied van duurzaamheid, wat zijn de doelstellingen voor de toekomst en hoe gaat de onderneming die realiseren?

Je kunt daarbij denken aan de CO2­ voetafdruk: wat is het (in)directe CO2­-verbruik van de onderneming (scope 1 en 2) en in de keten (scope 3) over het afgelopen jaar geweest, welke targets zijn geformuleerd om in 2030 en in 2050 aan de doelstellingen van het klimaatakkoord te kunnen voldoen?

CSRD verplicht vanaf 2025

De CSRD is in 2025 verplicht voor alle grote ondernemingen. Dit betekent dat deze bedrijven over 2025 en later zullen rapporteren over duurzaamheid. En ook kleinere ondernemingen in de keten zullen door deze bedrijven bevraagd worden om informatie op het gebied van duurzaamheid te verstrekken om rapportering hierover mogelijk te maken. Ook banken en investeerders zullen om duurzaamheidsinformatie gaan vragen bij de beoordeling van financieringsaanvragen en de bepaling van de rentepercentages. En duurzame investeringen zullen aantrekkelijker worden door gunstigere financieringsvoorwaarden.

Wat gaat er concreet veranderen in de jaarrapportage?

Het bestuursverslag van de onderneming wordt uitgebreid met een duurzaamheidsverslag. Het duurzaamheidsverslag wordt opgesteld overeenkomstig de ESRS-verslaggevingsstandaarden, gericht op Environment, Social en Governance. In het duurzaamheidsverslag wordt gerapporteerd over alle materiële informatie, zowel de (financiële) invloed op de onderneming als de impact die de onderneming heeft op de omgeving (dubbele materialiteit). Een onafhankelijke externe assurance provider, zoals een accountant, beoordeelt het duurzaamheidsverslag en verstrekt beperkte mate van zekerheid bij het verslag. De informatie dient door middel van ‘tagging’ digitaal ter beschikking te worden gesteld.



De CSRD is bedoeld om organisatierisico’s in kaart te brengen, te bepalen welke duurzaamheidsthema’s belangrijk zijn, doelstellingen te formuleren en te rapporteren over deze prestaties. Dat biedt ook kansen; wie serieus aan de slag gaat met CSRD kan kostenefficiency realiseren, een duurzaam personeelsbestand creëren, klanten behouden, nieuwe investeerders aantrekken en zich ten positieve onderscheiden van de concurrentie. Maar waar begin je?

