Curator: Blaricums administratiekantoor was criminele dekmantel

De politie deed eind 2021 al eens een inval bij administratiekantoor Moving Finance BV in het Gooise Blaricum. Na een faillissement in mei vorig jaar heeft curator Hein Vroege nu geconcludeerd dat het administratiekantoor helemaal geen administratiekantoor was, maar waarschijnlijk alleen dienst deed als dekmantel voor drugscriminelen die geld wilden witwassen. Dat blijkt uit de faillissementsverslagen van Vroege, die tegenover Accountancy Vanmorgen uit de doeken deed wat zijn bevindingen tot nu toe zijn. De als curator aangestelde advocaat heeft naar eigen zeggen van justitie vernomen dat er al verschillende veroordelingen zijn geweest in het strafrechtelijke onderzoek Meath, waarin ook het administratiekantoor onder de loep wordt genomen.

door Misha Hofland

Op 15 november 2021 was er een politie-inval bij Moving Finance, dat sinds juni van dat jaar kantoorruimte huurde in bedrijfsverzamelgebouw De Kolonie aan de Singel in Blaricum. Daarbij werden vier arrestaties verricht, waaronder een compagnon van de indirect bestuurder van het administratiekantoor. Uit een kort geding dat begin vorig jaar diende bij de rechtbank Midden-Nederland werd duidelijk dat de inval onderdeel uitmaakte van een lopend onderzoek naar drugscriminaliteit. Verhuurder Vallis Rosas CV wilde met het kort geding bij de rechtbank afdwingen dat de kantoorruimte van het administratiekantoor binnen een week leeg zou worden opgeleverd. Er was namelijk een huurachterstand van vier maanden ontstaan (in totaal € 6.300,-). Daarnaast werd een schadevergoeding van € 5.373,01 van het administratiekantoor gevorderd, omdat bij de politie-inval de elektronische voordeur was beschadigd. Moving Finance had zich volgens de verhuurder geen goede huurder getoond en veroorzaakte onrust bij medegebruikers van het bedrijfsverzamelgebouw, schreef regionaal dagblad De Gooi- en Eemlander in een verslag van de zitting. De vorderingen werden bij verstek toegewezen. Namens het administratiekantoor liet niemand zich in de rechtszaal zien.

Curator: opmerkelijke casus

Op 18 mei vorig jaar werd Moving Finance uiteindelijk failliet verklaard, net als de aan het administratiekantoor gelieerde Amsterdamse bedrijven MvE Movement Holding BV en MvE Moving & Printing BV. Hein Vroege van Beks & Beks Advocaten uit Hilversum werd aangesteld als curator en handelt de drie faillissementen gezamenlijk af. De dga was eigenlijk een soort stroman voor drugscriminelen, schetst Vroege in de faillissementsverslagen die hij tot nu toe publiceerde. De bankrekeningen van de vennootschappen zijn volgens hem ‘kennelijk’ gebruikt om geld wit te wassen en over het administratiekantoor is de curator tot de conclusie gekomen dat het bedrijf is gebruikt voor criminele activiteiten. “Het is een opmerkelijke casus”, licht de curator tegenover Accountancy Vanmorgen desgevraagd toe. “Kortweg komt het er op neer dat de natuurlijke persoon die achter de vennootschappen zit in een bepaalde periode zonder werk zat. Om geld te verdien nam hij het op zich om enkele BV’s op zijn naam te houden, in de veronderstelling dat daar niks mee zou worden gedaan. Ze zouden alleen tijdelijk worden geparkeerd. Hij was daarvoor gevraagd door kennissen van vroeger, die hij kende uit de kroeg. Later kwam hij erachter dat er tamelijk grote bedragen over de rekening waren gegaan. Hij werd verhoord in het kader van het politieonderzoek en heeft uiteindelijk op aanraden van zijn advocaat zelf maar het faillissement aangevraagd.”

Betalingsregeling

Curator Vroege zelf ging na het faillissement van het administratiekantoor en de andere vennootschappen in overleg met justitie, om te bekijken wat wenselijk was. Vroege: “Het verhaal was dat eigenlijk alle relevante feiten al bekend waren en er dus geen behoefte was aan een aangifte van mijn kant. De dga in kwestie wilde het graag oplossen, maar hij heeft bescheiden middelen. Wel heeft hij aangeboden om een klein bedrag te betalen om wat tegemoet te komen aan de boedelkosten. Ik heb dat overlegd met politieambtenaren die bij het onderzoek betrokken zijn en zij gaven aan dat ze het positief vinden dat hij probeert om de schade die hij heeft aangericht te vergoeden. Dus op dit moment is er een vrij kortlopende betalingsregeling overeengekomen. Deze zomer verwacht ik het faillissement voor te kunnen dragen voor opheffing bij gebrek aan baten.”

Strafrechtelijk onderzoek

Dat er sprake was van criminele activiteiten bij Moving Finance staat wat Vroege betreft wel vast. “Ten eerste zijn de transacties die ik heb aangetroffen heel ongebruikelijk: er werden grote bedragen contant gestort en daarna overgemaakt naar BV’s. Ook heb ik van justitie allerlei gegevens ontvangen waarin ik kon zien in welk strafrechtelijk onderzoek de bestuurder van deze BV is gehoord en wie zijn feitelijke opdrachtgever was. Aan de hand van de naam van het onderzoek (Meath) ben ik er achter gekomen dat het ging om een organisatie in verdovende middelen, waar inmiddels ook enkele veroordelingen in zijn uitgesproken. Zelf kan ik wat dat betreft niet veel bewijzen. Ik zie alleen geldstromen naar andere vennootschappen die dubieus op me overkomen, laat ik het zo zeggen. Mijn middelen zijn natuurlijk ook maar beperkt.” De curator heeft begrepen dat het strafrechtelijk onderzoek in de zaak nog altijd gaande is. “In elk geval met betrekking tot de bestuurder van mijn vennootschap, daar is nog geen vervolgingsbeslissing in genomen. Of daar nog actief aan gewerkt wordt durf ik niet te zeggen.” Het administratiekantoor is zelfs nooit als zodanig in bedrijf geweest, lijkt ondertussen de conclusie. Vroeg: “Ik heb de stellige indruk dat het alleen gebruikt is om geldstromen mee mogelijk te maken. Ik weet dat er een kantoor was, maar heb verder geen sporen gevonden van feitelijke economische activiteit: klanten, een website of inkoopfacturen.”