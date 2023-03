Landsadvocaat smeekt rechter Belastingdienst niet te overvragen

Een gedupeerde van de Belastingdienst eist inzage in zijn persoonlijke dossier. De landsadvocaat vraagt de rechter met klem deze eis niet toe te wijzen. ‘Dan kan straks iedereen die met terugvorderingen van de Belastingdienst te maken heeft gehad stukken gaan opvragen. Dat is heel arbeidsintensief en die capaciteit is er niet.’ Daarover schrijft De Volkskrant.

Het draait in deze zaak om bouwondernemer ‘Frenk’. Hij raakte in 2015 in grote problemen toen de Belastingdienst ineens zijn huur- en zorgtoeslag inhield. ‘Er zou een huurder bij mij inwonen, kreeg ik te horen, als reden om mijn huurtoeslag te stoppen’, vertelt Frenk in de Volkskrant. Bij de gemeente kreeg hij de bevestiging dat er verder niemand op zijn woonadres stond ingeschreven. Dat bewijs en andere door de Belastingdienst gevraagde stukken heeft hij, naar eigen zeggen, meteen opgestuurd. Hij hoorde niets. Wel ontving hij een reeks terugvorderingen en dwangbevelen. ‘Als ik hierover de Belastingdienst belde, kreeg ik van een callcentermedewerker te horen: u moet gewoon betalen.’

Precedentwerking

De ondernemer eist nu bij de rechter zijn toeslagendossier op, maar de overheid wil dat – anders dan bij gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire – niet geven. Ambtenaren vrezen een stortvloed aan aanvragen. De Dienst Toeslagen kan dit extra werk niet aan nu het schadeherstel van de toeslagenouders al spaak loopt. Landsadvocaat Juliette Duyster verzoekt de rechter in het kort geding namens de overheid met klem de eis van de bouwondernemer en zijn advocaat niet toe te wijzen vanwege de gevreesde precedentwerking.

Compensatieregeling

De gedupeerde zegt dat hij zijn dossier dringend nodig heeft, omdat hij wil achterhalen waarom de Belastingdienst in 2015 zijn toeslagen heeft stopgezet. Hij overweegt schadevergoeding te eisen, hiermee vooruitlopend op een compensatieregeling die later dit jaar in werking moet treden. Die regeling is er voor gedupeerden (volgens een schatting van de overheid ruim 22 duizend personen) die te maken hebben gehad met onterechte terugvorderingen van huursubsidie, zorgtoeslag of kindgebonden budget. De compensatieregeling voor deze groep wordt minder ruimhartig dan die voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Zij krijgen geen 30 duizend euro, maar maximaal 130 procent van de terugvordering als blijkt dat zij gedupeerd zijn.

Vertraagd

Vrijdag meldde staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) dat de regeling met een half jaar is vertraagd en nu waarschijnlijk tegen het einde van dit jaar in werking kan treden. De uitvoering ligt bij dezelfde organisatie die belast is met het herstel van de inmiddels 28 duizend erkende gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire. In de verstrekking van de door veel gedupeerden opgevraagde persoonlijke dossiers zijn grote achterstanden ontstaan. Nu verstuurt de Dienst Toeslagen ongeveer tachtig dossiers per week. Het is de bedoeling dat aantal dit jaar te verhogen tot wekelijks ruim tweehonderd dossiers. Dan nog zal het jaren duren om de achterstanden in te lopen, meldde staatssecretaris De Vries in februari.

De rechter hoopt dat de overheid en de ondernemer er samen uitkomen en heeft de zaak aangehouden tot vrijdag 3 maart.

Bron: de Volkskrant