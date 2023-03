Ontslag op staande voet rechtsgeldig vanwege toe-eigenen iPad

Het ontslag op staande voet van een KLM-medewerker wegens het zich toe-eigenen van een iPad is rechtsgeldig, oordeelt de kantonrechter. In de procedure verzocht de werknemer vernietiging van het aan hem gegeven ontslag op staande voet.

De verzoeken van de werknemer worden afgewezen omdat is komen vast te staan dat de werknemer zich een iPad, die eigendom is van KLM, heeft toegeëigend waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig is geworden. Ook als de Gedragscode van de werkgever niet van toepassing zou zijn of de werknemer van het daarin bepaalde niet op de hoogte zou zijn geweest, had de werknemer volgens de kantonrechter moeten begrijpen dat het (zonder toestemming van een leidinggevende) meenemen van een iPad ontslag op staande voet tot gevolg kan hebben. De (persoonlijke) omstandigheden van de werknemer maken niet dat de werkgever ook voor een minder ingrijpende maatregel had kunnen kiezen.

Onrechtmatige toe-eigening iPad

De werkgever verzorgt de catering voor vliegtuigen van KLM en andere luchtvaartmaatschappijen. De werkgever legt onrechtmatige toe-eigening van een iPad (van een crewlid van KLM) en handelen in strijd met de Gedragscode van de werkgever (afzonderlijk en in onderlinge samenhang) als dringende reden(en) aan het ontslag ten grondslag.

iPad meegenomen naar huis

Vaststaat dat de werknemer een iPad die was aangetroffen in een container van het werk heeft meegenomen naar huis. De werknemer heeft erkend dat hij dit niet had mogen doen en dat hij wist dat als hij iets op het werk aantrof, hij dit aan zijn teamleider moest afgeven.

Te zware maatregel

De werknemer stelt dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt en wijst op het feit dat hij is afgegaan op de uitspraak van zijn collega dat hij de iPad mocht meenemen. De werknemer stelt zich verder op het standpunt dat gelet hierop en op zijn overige (persoonlijke) omstandigheden het ontslag op staande voet een te zware maatregel is. De werknemer wijst er in dit verband op dat hij 21 jaar altijd goed gefunctioneerd heeft en dat hij weliswaar in staat is om een gesprek in de Nederlandse taal te voeren, maar hulp nodig heeft bij het lezen van bijvoorbeeld de Gedragsregels van de werkgever. Verder wijst hij erop dat hij 59 jaar is en de kostwinner van een jong gezin en dat het gezien zijn leeftijd moeilijk is een andere (gelijkwaardige) baan te vinden.

Opzettelijk iPad toegeëigend

De kantonrechter is van oordeel dat de werknemer zich de iPad opzettelijk heeft toegeëigend waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig is geworden. De stelling van de werknemer dat hij toestemming had van zijn collega (en voormalig coördinator) maakt dit niet anders. Naast het feit dat de werkgever gemotiveerd, met een schriftelijke verklaring van de collega, heeft weersproken dat toestemming zou zijn gegeven, heeft de werknemer ter zitting ook niet kunnen uitleggen waarom hij dacht dat de collega over de in de container aangetroffen iPad kon beschikken. Hetzelfde geldt voor de stelling van de werknemer dat het mogelijk een kapotte iPad was waarvan de eigenaar afstand had gedaan. De werknemer heeft ter zitting niet kunnen toelichten waarom hij dacht dat daarvan sprake was.

Ingrijpende maatregel vereist

De werknemer vervulde de functie van productiemedewerker waarbij hij dagelijks met goederen van anderen moest werken en waarvoor hoge betrouwbaarheid door de werkgever als vereiste was gesteld. De aard en de ernst van de gedraging van de werknemer tezamen met de aard van de functie maken daarom dat de werkgever, ondanks de door de werknemer aangevoerde persoonlijke en overige omstandigheden, niet voor een minder ingrijpende maatregel had kunnen kiezen.

Gedragscode

De werknemer heeft nog naar voren gebracht dat hij bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst heeft ingestemd met de toen ontvangen Gedragscode en niet met eventuele opvolgende of gewijzigde Gedragscodes, dat niet uit te sluiten is dat de werkgever zich op een niet geldende Gedragscode heeft beroepen, dat in de Gedragscode niet staat dat werknemers van de werkgever ‘vreemde objecten’ aan hun leidinggevende moeten melden en dat uit de Gedragscode evenmin duidelijk blijkt dat er bij onrechtmatige toe-eigening ontslag op staande voet volgt. Daarom kan volgens de werknemer niet worden gezegd dat hij wist of behoorde te weten dat de door hem verrichte handeling tot ontslag op staande voet zou moeten leiden. De kantonrechter gaat aan deze stelling voorbij.

Geen miniem vergrijp

Zoals de gemachtigde van de werknemer ook erkent, gaat het hier niet om een miniem vergrijp (een bagateldelict), maar om toe-eigening van een iPad. Een iPad vertegenwoordigt onmiskenbaar een bepaalde waarde en is bedoeld om gegevens (waaronder mogelijk privacygevoelige gegevens) in op te slaan, welke gegevens niet voor een ander zijn bedoeld.

Ontslag op staande voet

Ook als de Gedragscode niet van toepassing zou zijn of de werknemer van het daarin bepaalde niet op de hoogte zou zijn geweest, had de werknemer naar het oordeel van de kantonrechter moeten begrijpen dat het opzettelijk toe-eigenen van een iPad ontslag op staande voet tot gevolg kan hebben.

Conclusie

Omdat het ontslag op staande voet, gelet op wat hiervoor is overwogen, rechtsgeldig is en de gedraging van de werknemer naar het oordeel van de kantonrechter ook als ernstig verwijtbaar handelen moet worden aangemerkt, wijst de kantonrechter het verzoek van de werknemer af.

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland, 31 januari 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:1260