Verdeling werk en zorg tussen ouders vaak anders dan gewenst

4 op de 10 ouders van kinderen jonger dan 18 jaar zouden werk en zorg het liefst gelijk verdelen. In de praktijk is dat voor nog geen 1 op de 10 stellen het geval. Bij bijna de helft van de ouders werkt de man meer, terwijl de vrouw een groter deel van de zorg voor hun kind(eren) op zich neemt. Dit blijkt uit de Emancipatiemonitor 2022 van het CBS.

Vaders en moeders denken bijna hetzelfde over hoe betaald werk en de zorg voor de kinderen verdeeld zou moeten zijn. De meesten (60 procent) zouden de zorg in gelijke mate samen willen doen. Wel vinden meer mannen dan vrouwen (35 tegen 16 procent) dat een vrouw geschikter is om kleine kinderen op te voeden dan een man.

Meeste moeders werken 20 tot 35 uur per week

Bij de geboorte van het eerste kind gaat 45 procent van de moeders minder werken, of stopt helemaal met werken. De meeste moeders met kinderen jonger dan 18 jaar werken 20 tot 35 uur per week. Met het jongste kind op de middelbare school werken iets meer moeders 35 uur per week of meer (voltijds) dan met het jongste kind jonger dan 13 jaar.

Mannen passen hun werkpatroon veel minder vaak aan als ze voor het eerst vader worden, zij blijven voor het grootste deel voltijds werken. Een grote deeltijdbaan (28 tot 35 uur per week) komt bij vaders het meest voor als het jongste kind nog niet naar school gaat. Als het jongste kind naar school gaat, is de groep vaders met een grote deeltijdbaan kleiner.

Meerderheid vindt dat moeder met jong kind hooguit 28 uur moet werken

Dat vaders meer werken dan moeders sluit aan bij de mening van de bevolking van 16 jaar of ouder. Wel vindt men dat vaders en moeders minder zouden moeten werken dan ze in de praktijk doen. Ruim 80 procent van de bevolking vindt dat moeders met kinderen tot vier jaar niet of hooguit 28 uur per week zouden moeten werken. Met kinderen van 4 tot 13 jaar wordt 28 uur of meer vaker geschikt gevonden.

Vaders met kinderen tot 13 jaar zouden volgens de meeste mensen minimaal 28 uur per week moeten werken. Daarbij is 35 uur of meer werken minder vaak gewenst voor vaders met kinderen tot 4 jaar. Zijn er geen kinderen tot 13 jaar (meer), dan vindt de meerderheid dat mannen én vrouwen minstens 28 uur zouden moeten werken.

