NBA wil dat pensioendeelnemers zelf gegevens gaan controleren

Pensioendeelnemers moeten in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel zelf hun persoonlijke informatie checken, waaronder hun salaris. Daarvoor pleiten NBA en de Kring van pensioenspecialisten (KPS) bij het ministerie. De suggestie wordt meegenomen bij de ontwikkeling van een grote publiekscampagne.

Het plan voor een grote voorlichtingscampagne is opgenomen in de laatste versie van het besluit toekomst pensioenen. In de tweede fase van de campagne tijdens de transitie naar het nieuwe stelsel worden deelnemers gestimuleerd zelf de persoonlijke informatie bij hun fonds te controleren. Volgens het ministerie van Sociale Zaken hebben de Kring van Pensioenspecialisten (KPS) en de accountantsorganisatie NBA hiervoor gepleit. Hierover schrijft het blad PensioenPro.

Kwaliteit

De NBA denkt dat controle door deelnemers zelf bijdraagt aan verbetering van de datakwaliteit. Dit zegt Peter Smit, vice-voorzitter Sectorcommissie voor Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen. ‘Pensioenfondsen richten allerlei controles in, maar die zijn altijd omgeven door fouttoleranties. Voor individuele deelnemers is het echter van belang dat de data helemaal goed is. Daarom moeten zij geactiveerd worden om in aanloop naar het invaren een keer naar het UPO te kijken en te laten weten aan het pensioenfonds als dingen niet kloppen.’

Patroon

De informatie die daaruit komt, kan weer aanleiding zijn voor extra controles. ‘Stel dat het pensioenfonds of wij als accountants een patroon zien in de meldingen, bijvoorbeeld dat het bij een bepaalde groep deelnemers structureel fout gaat, dan kunnen we daar in de controle beter op inzoomen’, zegt Smit in PensioenPro. Deelnemers moeten kijken naar persoonsgegevens zoals de geboortedatum, maar ook of goed is vastgelegd of ze een partner hebben en wat hun deeltijdfactor en salaris is. Pensioenfondsen kunnen zelf lastig vaststellen of een salaris klopt of niet klopt. Terwijl daar wel de crux zit.

Smit van de NBA ziet graag dat de campagne wordt uitgevoerd met inzet van de bestaande middelen zoals het upo en de website Mijnpensioenoverzicht.nl. ‘Die bronnen zijn niet populair dus je moet iets doen om deelnemers daarnaartoe te leiden. Maar als je een nieuwe informatiestroom introduceert, bijvoorbeeld een aparte brief, dan krijg je een overzicht waarin net iets anders staat omdat er bijvoorbeeld een andere peildatum is. Ik zie zo voor me hoe dat leidt tot verwarring in plaats van tot duidelijkheid.’

Waarom een nieuw stelsel?

In het Pensioenakkoord (2019) is bepaald dat het pensioenstelsel gaat veranderen omdat dit onbetaalbaar dreigt te worden. Het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (WTP) is inmiddels door de Tweede Kamer goedgekeurd en ligt nu bij de Eerste Kamer. Als ook de Eerste Kamer akkoord is, gaan werkgevers en werknemers afspraken maken. Zij kiezen samen de toekomstige pensioenregeling, beslissen hoe de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel verloopt en hoe eventuele compensatie voor bepaalde leeftijdsgroepen eruitziet.

Belangrijkste wijzigingen

Iedereen gaat pensioen opbouwen via een premieregeling. De pensioenpremie staat centraal en is voor alle leeftijden gelijk. Dat betekent dat binnen een pensioenregeling iedereen, jong en oud, bij hetzelfde salaris dezelfde pensioenpremie inlegt. In het nieuwe stelsel betalen deelnemers een vaste premie, maar pensioenfondsen doen niet langer een belofte over de hoogte van de uitkering. Omdat de premie belegd wordt, is de hoogte van de pensioenuitkering afhankelijk van de beleggingsresultaten. Pensioen wordt meer individueel. Daarbij moeten de CAO partijen straks kiezen voor een solidaire premieregeling (hierbij is sprake van een uniform beleggingsbeleid waarbij deelnemers geen individuele keuzes kunnen maken)en een flexibele premieregeling, een meer persoonlijke pensioenpot per deelnemer. De pensioenuitvoerder belegt de pensioenpremie, houdt rekening met de verschillende risico’s en houdt voor deelnemers het persoonlijke pensioenvermogen bij. Jongeren hebben de tijd om tegenvallende beleggingsresultaten op te vangen. Bij ouderen is dit minder het geval. Daarom wordt de beweeglijkheid van de verwachte uitkering minder groot als de pensioendatum nadert.

Work in progress

Ondanks het feit dat de nieuwe pensioenwet nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd, worden er al volop voorbereidingen getroffen. Pensioenfondsen zijn op de achtergrond al druk bezig om de overstap naar het nieuwe stelsel in goede banen te leiden. Zij maken afspraken met hun uitvoeringsorganisaties, werken aan hun IT-systemen en beslissen met de sociale partners of ze straks kiezen voor een solidaire of een flexibele premieregeling. Ook moeten ze meer inzicht geven in hun beleggingskeuzes. Pensioenfondsen krijgen tot 2027 de tijd om de nieuwe regeling in te zetten. Hoe dat er voor u precies uitziet, hoort u te zijner tijd van het pensioenfonds waarbij u bent aangesloten.

Bron: PensioenPro / Evivanlanschot.nl