Personeelsfonds APG: als eerste over op nieuw pensioenstelsel

Het personeelspensioenfonds van APG wil het goede voorbeeld geven. Als een van de eerste zal het op 1 januari 2025 zijn overgestapt op het nieuwe pensioenfonds. Maar er zijn meer redenen om vaart achter de transitie te zetten.

‘We willen als het personeelsfonds van APG graag een showcase voor de transitie zijn.’ Dat zei Emile Toes, voorzitter van het personeelspensioenfonds van APG, in januari 2022. En het fonds houdt woord, zo blijkt uit een webinar en het onderhandelingsresultaat van vakbonden met APG over de overgang naar het nieuwe stelsel. Op 1 januari 2025 wil het personeelsfonds de overstap hebben gemaakt.

Koploper

Daarmee behoort PPF-APG, dat het pensioen voor 7000 deelnemers verzorgt, van wie er 2200 actief zijn, tot de absolute koplopers. Ook het pensioenfonds voor werk en (re)integratie (PWRI) heeft 1 januari 2025 als streefdatum. Bbfbouw, een grote klant van pensioenuitvoerder APG, mikt op 2026, terwijl ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, uitgaat van 1 januari 2027.

Hoge dekkingsgraad

Het personeelsfonds van APG, dat met 1,7 miljard aan beheerd vermogen een zeer kleine klant is, vindt het niet alleen aan zijn stand verplicht om als een van de eerste de overstap te maken naar het nieuwe pensioenstelsel. Er zijn meer redenen. Zo is er de relatief hoge dekkingsgraad (eind juli was die 124,5%). Bij een dekkingsgraad boven de 110% is er voldoende vermogen voor de doelen van sociale partners, zoals een goed gevulde solidariteitsreserve en een compensatie voor de afschaffing van doorsneesystematiek. Bij een dekkingsgraad onder de 105% trapt het bestuur op de rem.

Kostenbesparing

De tweede reden om snel over te stappen is een kostenbesparing van €600.000 per jaar. Zodra het fonds is overgestapt, hoeft het geen btw meer te betalen over de pensioen- en vermogensbeheervergoedingen die worden betaald aan APG. Vorig jaar was het fonds ruim €270.000 kwijt aan btw over de uitvoeringskosten. De rest van de zes ton ging naar vermogensbeheer. De uitvoeringskosten per deelnemer waren vorig jaar €351 inclusief btw. Zonder deze belasting waren de kosten €290, meldt het fonds, dat bij deze kosten alleen kijkt naar de uitbestedingskosten bij APG en niet naar de eigen kosten voor onder meer het bestuur en de accountant.

Spreiden

Als derde reden voeren sociale partners aan dat werkgever/uitvoerder APG graag wilde dat dit fonds als een van de eerste de oversteek maakt naar het nieuwe stelsel. De uitvoerder wil de klanten spreiden over de beschikbare tijd. Sociale partners benadrukken dat ze de wens van APG hebben meegewogen, maar dat die zeker niet doorslaggevend was.

