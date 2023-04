PowerPlatform voor accountants krijgt nieuwe eigenaars

DOCCO verkoopt het Microsoft PowerPlatform voor accountants per direct aan Kimura Data Intelligence en Cloudigy. PowerPlatform ondersteunt administratie- en accountantskantoren met Power BI, Power Automate en Power Apps.

DOCCO startte zo’n drie jaar geleden met het PowerPlatform voor accountants. Dat het platform nu wordt verkocht is omdat DOCCO meer focus wil aanbrengen op andere bedrijfsactiviteiten. Kimura en Cloudigy zijn geen onbekenden voor DOCCO: er wordt al geruime tijd samengewerkt. Na de overname blijft DOCCO ook betrokken als kennispartner bij PowerPlatform.

Aanvulling

Voor Kimura en Cloudigy is de overname een mooie toevoeging aan het portfolio van producten en diensten dat zij leveren. Via PowerPlatform worden met name voor de accountancybranche producten en diensten aangeboden, die gebaseerd zijn op het Microsofts Power Platform. Dit past voor zowel Kimura als Cloudigy in de product- en marketingstrategie van beide organisaties. De expertise van Kimura ligt bij Power BI en Azure data warehouses, waar de expertise van Cloudigy vooral bij Power Apps, Power Automate en Power Virtual Agents ligt.

De twee nieuwe eigenaren willen hun expertise inzetten om via het platform administratie- en accountantskantoren te helpen bij diverse vraagstukken met betrekking tot Power BI, Power Apps en Power Automate.