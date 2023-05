Badplaats in beroering: accountant sluisde volgens bedrijfsrechercheur 1,2 miljoen euro weg

In en rond het Noord-Hollandse Bergen aan Zee spelen enkele (voormalige) accountants en boekhouders een nogal dubieus spel, blijkt uit onderzoek van Accountancy Vanmorgen. Zo heeft accountant en vastgoedontwikkelaar Koert-Hans Smit volgens Hoffmann Bedrijfsrecherche onrechtmatig ruim € 1,2 miljoen onttrokken aan twee strandtenten. Daarnaast duikt ook Kenneth Renfurm in de badplaats op. Het FD wist onlangs al te melden dat de geschrapte accountant voor diverse bedrijven en stichtingen valse accountantsverklaringen heeft opgesteld, die werden ondertekend uit naam van andere accountants. Uit stukken waarover deze nieuwssite beschikt blijkt dat Renfurm daarnaast geprobeerd heeft Koert-Hans Smit rugdekking te geven door in een rechtszaak een onjuiste verklaring over het weggesluisde geld af te leggen. Na onderzoek constateerde Hoffmann bovendien in november vorig jaar al dat Renfurm zich de afgelopen tijd ten onrechte als accountant voordeed.

door Misha Hofland

Koert-Hans Smit en Wanda Otto waren sinds 2005 een echtpaar, maar liggen inmiddels al enige tijd in een echtscheiding. Smit en Otto runden samen de strandpaviljoens Hemingway’s en Noorderlicht in Bergen aan Zee. Althans: Otto is eigenaar, Smit nam als directeur-bestuurder lange tijd de dagelijkse gang van zaken voor zijn rekening. Nadat Otto halverwege vorig jaar het roer overneemt gaat er een flinke financiële beerput open bij de twee Noord-Hollandse strandpaviljoens. Er wordt van alles aangetroffen dat niet in de haak is: een boekhouding waar weinig van klopt, leningen waar Otto niets van weet, verschillende verdachte overboekingen en flink wat contant geld dat nooit is afgestort. Tijdens een kort geding erkent accountant Smit daarna dat hij contante inkomsten van Hemingway’s heeft gebruikt voor het opstarten van zijn eigen horecaonderneming Liberté Schoorl. Zijn ontslag als bestuurder van het strandpaviljoen hoeft daarom ook niet te worden teruggedraaid, oordeelt de voorzieningenrechter. Op verzoek van Otto doet Hoffmann Bedrijfsrecherche vervolgens afgelopen najaar onderzoek. De bevindingen in het eindrapport van Hoffmann, waar Accountancy Vanmorgen over beschikt, liegen er niet om. Het onderzoeksbureau concludeert onder meer dat Smit onrechtmatig ruim € 1,2 miljoen kasgeld aan Hemingway’s en Noorderlicht heeft onttrokken. Ook enkele andere (voormalige) accountants spelen een – op z’n minst – omstreden rol in het financiële steekspel rond de strandpaviljoens, dat al tot diverse rechtszaken leidde.

Echtscheiding

Het begint allemaal nadat in 2020 duidelijk wordt dat het huwelijk tussen Wanda Otto en Koert-Hans Smit geen stand zal houden. Otto is jarenlang druk geweest met haar carrière bij een groot accountantskantoor, waar ze tax partner en bestuurder van de belastingpraktijk was. Na een heftige en langdurige ziekteperiode vanaf 2018 komt daar in 2020 een eind aan. Echtgenoot Koert-Hans Smit RA deed als investeerder met zijn bedrijf Converse DC in vastgoedontwikkeling, en richt zich daarnaast sinds 2016 samen met chef-kok en bedrijfsleider Jeroen Klepper op de bedrijfsvoering bij Hemingway’s en later ook Noorderlicht. Otto is via haar holding Wiertdijkje sinds eind 2015 weliswaar eigenaar van de paviljoens, maar laat de dagelijkse gang van zaken aan haar echtgenoot en Klepper over. Smit is via zijn holding Nachtegalenpad wel bestuurder van Hemingway’s. Tijdens de echtscheidingsprocedure lijkt het er aanvankelijk op dat Smit en Klepper de beide horecazaken zullen overnemen en voortzetten, maar in september 2021 laat Otto toch weten dat ze zelf met Hemingway’s en Noorderlicht verder wil gaan.

Financiële puinhoop

Wanda Otto en financieel adviseur en schoonzoon Timothy van Beelen zijn zich ondertussen in de bedrijfsvoering van de strandpaviljoens gaan verdiepen en schrikken van wat ze tegenkomen, blijkt uit gerechtelijke stukken. De boekhouding hebben ze pas na veel moeite in hun bezit gekregen. Smit verwees voor de administratie namelijk naar administratiekantoor ODV van ondernemer Orvile van Vlugt en naar Reyker Accounting Products van Kenneth Renfurm, die de jaarrekeningen voor Smit samenstelde. Renfurm is in het verleden tegen verschillende tuchtrechtelijke veroordelingen aangelopen en werd uiteindelijk in 2013 doorgehaald in het register. Toch lijkt hij zich nog altijd als registeraccountant voor te doen, concludeert Hoffmann Bedrijfsrecherche later na onderzoek. Op verzoek verstrekt Renfurm alleen de conceptjaarrekeningen over 2020 aan Otto. Op vragen over die jaarrekening geeft hij aanvankelijk een summiere reactie en daarna reageert de voormalige accountant helemaal niet meer, constateert ook de rechter later. Smit zelf en ODV – dat de boekhouding van de strandpaviljoens verzorgde – weigeren vervolgens volgens Hoffmann ook elke medewerking en overdracht van de administratie.

Otto en haar schoonzoon weten uiteindelijk op bevel van de rechter toch de administratie in hun bezit te krijgen en uit onderzoek blijkt er al snel van alles niet in de haak te zijn bij de strandpaviljoens. Zo is er in 2021 en 2022 helemaal geen contant geld afgestort bij Hemingway’s. Op basis van de papieren die worden aangetroffen concluderen Otto en Van Beelen dat er vanaf 2018 ongeveer een miljoen euro omzet mist, komt uit latere vonnissen naar voren. Geld dat door Smit mee naar huis blijkt te zijn genomen. Maar er komt meer vreemds aan het licht. In september 2021 is bijvoorbeeld € 150.000 overgemaakt van de bankrekening van Hemingway’s naar DOS BV, met als omschrijving ‘lening exploitatie Schoorl’. DOS BV is een bedrijfje van Koert-Hans Smit, waar ook zijn zakelijke relaties Job Klaver en registeraccountant Gerrit Stoffelsen bestuurder van zijn. Met Schoorl lijkt te worden gedoeld op restaurant Liberté Schoorl, dat Smit en chef-kok Klepper inmiddels zijn begonnen. Otto en Van Beelen stellen zich op het standpunt dat de anderhalve ton onrechtmatig is overgeboekt aangezien Otto daar als eigenaar nooit over is ingelicht, komt uit het Hoffmann-rapport naar voren. De betrokkenen geven echter geen gehoor aan herhaaldelijke aanmaningen en sommaties om het geld terug te storten, blijkt uit diverse stukken waarover Accountancy Vanmorgen beschikt. Ook over andere schulden en leningen die Otto en Van Beelen aantreffen is Otto naar eigen zeggen nooit ingelicht.

Ontslag en kort geding

Otto besluit Klepper als werknemer en Smit (via zijn holding Nachtegalenpad) als bestuurder van Hemingway’s eerst te schorsen en later te ontslaan. Die aankondiging zorgt voor nogal wat beroering. Koert-Hans Smit en chef-kok Klepper verzetten zich heftig tegen het voornemen van Otto en krijgen daarbij ook de 17 vaste personeelsleden achter zich. In juni vorig jaar wordt er, op initiatief van Smit en Klepper zelf, een statement opgesteld en ondertekend door het personeel waarin duidelijk de kant van Smit en Klepper wordt gekozen. Het personeel laat weten niets te zien in de horeca-ambities van Otto en vraagt de voormalige accountancypartner en -bestuurder om de bedrijven toch aan Smit en Klepper over te doen.

Smit en Klepper spannen in juli vorig jaar allebei een kort geding aan over hun ontslag. Klepper wint zijn zaak. De kantonrechter oordeelt dat zijn ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is en het strandpaviljoen wordt daarom veroordeeld tot doorbetaling van zijn loon totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is opgezegd. Kleppers vordering om weer aan het werk te gaan wordt afgewezen, omdat de partijen niet meer kunnen samenwerken.

Valse verklaring, ontslag toegestaan

Bij Koert-Hans Smit ligt dat anders. De voorzieningenrechter in Alkmaar beslist dat zijn ontslag niet wordt geschorst of ongedaan wordt gemaakt. De voorzieningenrechter noemt het in het vonnis ‘zonder meer gerechtvaardigd dat Otto met het oog op de voorgenomen echtscheiding meer zicht wenste te krijgen op de financiële gang van zaken binnen Hemingway’s.’ Smit had de boekhouding moeten overdragen en inhoudelijk moeten reageren op het verwijt dat hij zich ongeveer een miljoen euro heeft toegeëigend of heeft achtergehouden. Dat heeft hij echter niet gedaan, constateert de rechter. ‘Hij heeft slechts in algemene bewoordingen gemeld wat hij met dit geld deed en een brief van Renfurm overgelegd waaruit moet blijken dat de boekhouding klopt.’

Die brief van Renfurm is bijzonder saillant, want de geschrapte registeraccountant schrijft daarin dat hij zich niet kan vinden in de opmerking dat er cash geld door Smit zou zijn achtergehouden. Tijdens het kort geding geeft de horecaondernemer echter zelf toe dat dat wel degelijk het geval is geweest. De rechter zegt daarover dat Smit ‘er als bestuurder oog voor had moeten hebben dat hij niet klakkeloos omzet van Hemingway’s en Noorderlicht kon gebruiken voor het opstarten van zijn eigen onderneming Liberté. Gebleken is (en Smit heeft dit tijdens de zitting bevestigd) dat hij een deel van het contante geld daarvoor heeft gebruikt.’

Smit heeft bovendien niet bestreden dat personeel en bedrijfsmiddelen van Hemingway’s voor het opstarten van Liberté zijn gebruikt, constateert de rechtbank. ‘Smit kan daarvan wel stellen dat dit allemaal werd verrekend, al dan niet in de rekening-courantverhouding tussen Smit en Hemingway’s, maar Smit heeft daarover geen enkel concreet inzicht aan Otto of aan de voorzieningenrechter verschaft.’ Tenslotte weegt wat de rechtbank betreft ook mee dat Smit na zijn schorsing, samen met Klepper, het personeel van Hemingway’s en Noorderlicht heeft gemobiliseerd om tegen zijn ontslag te protesteren: ‘Daarmee heeft Smit derden betrokken bij het conflict tussen hemzelf en Otto. Vanzelfsprekend hadden de schorsing en het daarop volgende ontslag van Klepper ook gevolgen voor de werknemers van Hemingway’s, maar Smit had zich als (geschorste) bestuurder van dergelijke acties moeten onthouden. Het gedrag van Smit is in de periode volgend op de schorsing zodanig geweest dat de voorzieningenrechter er serieus rekening mee moet houden dat het ontslag van Nachtegalenpad als bestuurder van Hemingway’s in een eventueel te voeren bodemprocedure in stand blijft. Gelet op het voorgaande is het ontslag naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid.’

Onderzoek Hoffmann Bedrijfsrecherche

Het ontslag van Koert-Hans Smit blijft dus in stand en Wanda Otto schakelt uiteindelijk Hoffmann Bedrijfsrecherche in om de onderste steen boven te krijgen. Het bekende recherchebureau levert na enkele maanden onderzoek op 4 november 2022 een gedetailleerd rapport op. De hoofdconclusie van Hoffmann is helder: ‘Op basis van de bevindingen van het onderzoek kan worden gesteld dat er sprake is van onttrekkingen van kasgelden van de twee strandpaviljoens voor een totaalbedrag van € 1.221.777,36. Gebleken is dat de heer Smit deze gelden heeft gebruikt voor privédoeleinden en voor diens vennootschappen.’ Over Kenneth Renfurm merkt Hoffmann in het rapport op dat hij zich ten onrechte als accountant uitgeeft.

Aangifte en nieuwe rechtszaken

Hoe nu verder? Bij de politie is aangifte gedaan tegen Smit vanwege verduistering. Of dat ergens toe leidt moet nog blijken. Daarnaast lopen er enkele rechtszaken. Zo probeerde administratiekantoor ODV bij de rechter onlangs betaling van een aantal facturen door Hemingway’s en Noorderlicht af te dwingen. Otto weigert vanwege de financiële puinhoop namelijk te betalen en verwijt ODV daarnaast niet te hebben meegewerkt aan het overdragen van de administratie. In februari van dit jaar worden de vorderingen tegen Noorderlicht afgewezen. In het vonnis staat onder meer: ‘Noorderlicht B.V. heeft betwist dat door ODV B.V. werkzaamheden voor haar zijn verricht en heeft aan de hand van de bevindingen van Hoffmann aangevoerd dat de door ODV B.V. in de boekhouding gepleegde mutaties geen werkzaamheden betreffen waar Noorderlicht B.V. bij is gebaat. ODV B.V. is daar niet op ingegaan. Zij heeft niet toegelicht waaruit de werkzaamheden waar zij betaling van verlangd hebben bestaan. De bevindingen van Hoffmann heeft ODV B.V. ook niet weersproken.’

Nieuwe start

Met zijn schoonmoeder aan het roer is met de twee strandpaviljoens in Bergen aan Zee inmiddels een nieuwe start gemaakt, vertelt Timothy van Beelen: “We hopen deze negatieve periode gauw achter ons te kunnen laten. Onze familie is toe is een positieve, mooie zomer. We runnen de paviljoens met elkaar en dat is ontzettend leuk. We hebben een nieuw team aangetrokken met een goede mix van ervaren en jong personeel. Met het team zijn we klaar voor het aanstaande seizoen en we kijken uit naar veel mooie dagen.”

Reacties

Accountancy Vanmorgen heeft dit artikel voorgelegd aan alle personen die worden genoemd en hen om een reactie gevraagd.

De advocaat van Koert-Hans Smit laat namens haar cliënt weten: “Het toegezonden concept artikel is gebaseerd op eenzijdige informatie, die naar het lijkt afkomstig lijkt te zijn van één enkele bron. Er is selectief geput uit stukken en feiten waarbij andere relevante feiten ten onrechte onbenoemd blijven en aannames worden gedaan die niet stroken met de werkelijke feiten. Het is een potpourri van gebeurtenissen rondom een verdrietige vechtscheiding waarin veel is gezegd, beweerd en geschreven. Veel vanuit de commotie rondom deze verdrietige scheiding, waarbij emoties en aannames belangrijker werden dan ratio en feiten. Hierin zijn veel mensen en bedrijven tegen wil en dank in meegesleurd. Dit is voor alle betrokkenen zeer spijtig. Het algemeen en vakinhoudelijke belang van een publicatie over wat in wezen een conflict is in het kader van een echtscheiding ontgaat cliënt volledig. Inmiddels is de rust weergekeerd en is het echtscheidingsconvenant in de maak. Een van de kernpunten daarin is dat partijen over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben. Om de rust te bewaren gaat cliënt niet in detail in op de inhoud van uw artikel. Cliënt volstaat met de mededeling dat het beeld dat van hem in het artikel wordt geschetst onjuist is. Hij bestrijdt de in het artikel genoemde “financiële beerput” en dat er op onrechtmatige wijze geld zou zijn onttrokken. Van verduistering is geen sprake. Alles wat verantwoord moest worden, is verantwoord.”

Kenneth Renfurm: “Het artikel staat vol met onjuistheden en onwaarheden. Allereerst wordt berichtgeving aangaande een juridische zaak die nog loopt over de vermeende valse verklaringen hierin naar voren gebracht. Dit is onjuist, aangezien het niets van doen heeft met de werkzaamheden verricht t.b.v. Hemingways en Noorderlicht. Verder is het onwaar dat ik een onjuiste verklaring zou hebben afgegeven. Het was allereerst geen verklaring of iets dat daarop lijkt, maar een brief met een uitgebreide uitleg over de omzetverantwoording van Hemingways en Noorderlicht en dat op basis daarvan geen onvolledige omzet in de jaarcijfers is verantwoord. Onderstaand een gedeelte uit de brief.

“Het door HMW gehanteerde kassasysteem werkt adequaat. Op een systeemfout na, waarbij veelvuldig pin en kasmutaties door elkaar worden gehaald, wordt de volledigheid van de omzet gewaarborgd. De omzet uit kassasysteem wordt verantwoord in de financiële administratie en daarmee in de jaarrekening. Met andere worden omzet is de omzet. Wij kunnen ons dan ook niet vinden in de opmerking dat er cash gelden door u zijn achtergehouden. Klanten van HMW betalen grotendeels via de pin. De contante kasgelden, na aftrek van kasuitgaven (o.a. inkopen), worden afgestort naar de bank. Hetgeen niet is gestort wordt verrekend in de diverse rekeningen courant. Dit is een sluitende berekening. Bijgevoegd het verloop in de rekeningen courant van de verschillende entiteiten, waaruit deze stortingen, aflossingen en verrekeningen naar voren komen. En jaarlijks een vordering voor u en uw entiteiten laat zien.”

Verder wil ik eveneens benadrukken dat ik op geen enkele wijze ben benaderd door Hoffmann. Geen afspraak, geen mailverkeer, geen vragen helemaal niets. Dat ik geen registeraccountant ben is alom bekend en ik heb dan ook vanaf 2013 op geen enkele wijze stukken ondertekend als RA. Afsluitend wil ik nogmaals benadrukken dat ik geen partij ben in de scheiding tussen Smit en Otto en word ik onnodig beschadigd in een proces waar ik niets mee te maken heb.”

Reactie Orvile de Vlugt: ” Tot verbazing heb ik uw stuk ontvangen waarin mijn naam en bedrijf in vermeld wordt. U meent een goede onderbouwing te hebben om het verhaal te gaan publiceren dinsdag as. Echter ben ik van mening dat uw verhaal op een eenzijdig kant berust en niet juist is. U heeft namelijk de kant van mevrouw Wanda Otto, de heer Timothy van Beelen en financieel adviseur gehoord. Het klopt dat ODV administratiekantoor BV in opdracht van het bestuur van Noorderlicht en Hemingway’s bergen de administratie heeft verwerkt in de periode 2018 t/m juni 2021. Dit is altijd naar tevredenheid van het bestuur/directie gedaan. De administratie is transparant en duidelijk voor de directie. Elke handeling uit de administratie is door ons te verklaren. U geeft aan dat ODV administratiekantoor BV weigerde aan medewerking van het overdragen van de administratie van Noorderlicht en Hemingway’s en het Hoffmann onderzoek. Wij hebben medewerking verleend om de administratie te overhandigen aan mevrouw Otto en de medewerking geven betreffende het Hoffmann onderzoek, echter heeft mevrouw Otto dit zelf tegengehouden door niet onze openstaande facturen te voldoen. Dit kan u verifiëren bij het bedrijf Hoffmann. Hier kan ik dit aan de hand van mail en app verkeer tussen mevrouw Otto en ons tegenspreken. Tevens vermeld u over de aangespannen rechtszaak van ODV administratiekantoor BV jegens Noorderlicht. Dit was de eerste rechtszaak die wij hebben moeten voeren voor het betaald krijgen van werkzaamheden die al verricht zijn. Gezien het ontbreken van te laat ingeleverde stukken bij de rechtbank door ons die niet zijn meegenomen om tot een uitspraak te komen, is de rechter tot deze uitspraak gekomen. Wij zijn ook van mening dat indien de stukken wel waren meegenomen in de beoordeling, dat de uitspraak anders zou uitvallen. Daarom gaat ODV administratiekantoor BV ook in hoger beroep en loopt deze juridische zaak nog. Betreft het niet ingaan door ODV administratiekantoor BV op het Hoffmann rapport, is omdat het rapport gemaakt is voor Hemingway’s en Noorderlicht in opdracht van mevrouw Otto. Het feit Is dat Hoffmann een particulieren recherchebureau is en in opdracht heeft gehandeld van mevrouw Otto. Het Hoffmann rapport is niet objectief. Gezien uw stuk heeft dit betrekking op een vechtscheiding tussen de heer Smit en Mevrouw Otto, waar ik en mijn bedrijf ODV Administratiekantoor BV niks mee te maken hebben.”