Al tien jaar doorgehaalde accountant gebruikte naam ex-werkgever op valse verklaringen

Accountant- en adviesbedrijf Auren heeft een kort geding gewonnen tegen een voormalig medewerker die de naam van het kantoor ten onrechte gebruikte voor het opstellen van valse accountantsverklaringen. De man is bovendien in 2013 al doorgehaald in het NBA-register.

De man is vanuit Amsterdam actief met de Reyker Advies Groep en verscheen dinsdag niet op de zitting. De voorzieningenrechter oordeelde dat hij en zijn bedrijf geen gebruik mogen maken van de naam Auren in welke samenstelling dan ook bij het verrichten van accountants- of advieswerkzaamheden. Ook het gebruik van het briefhoofd en het logo van Auren, wat de man kennelijk had gedaan, is hem verboden. Bovendien blijkt uit de uitspraak dat hij tijdens zijn werkzaamheden de namen van Auren-medewerkers heeft genoemd. Ook dat mag niet. De rechter legde een dwangsom van 10.000 euro op voor iedere keer dat hij het verbod overtreedt.

Twee maatregelen

Achter het bedrijf Reyker schuilt Kenneth Renfurm, zo weet het FD te berichten. Die is van 1991 tot 2013 ingeschreven geweest in het NBA-register, maar in dat laatste jaar doorgehaald. Dat is niet op eigen verzoek gebeurd, getuige een ‘opgelegde maatregel’ uit juni 2013 en februari 2014. Desondanks profileert hij zich sinds 2015 als managing partner van Reyker Accounting Services. Eerder kwam Renfurm in het nieuws als (voormalig) directeur van het Amsterdamse Kwakoe Festival, dat ruim tien jaar geleden geplaagd werd door financiële strubbelingen.

Steun en subsidie aangevraagd

Het FD heeft stukken waaruit blijkt dat de doorgehaalde accountant voor diverse mkb-bedrijven en stichtingen valse accountantsverklaringen heeft opgesteld die zijn ondertekend uit naam van andere accountants. Daarmee zijn subsidie, coronasteun en hypothecaire leningen aangevraagd. Meerdere partijen zouden aangifte tegen de man hebben gedaan. Hij werkte tot medio 2018 bij Auren, maar daar werd hij ontslagen toen bleek dat hij was doorgehaald in het NBA-register.

Daarna bleef de ex-accountant de naam van Auren gebruiken bij tal van activiteiten. Onder meer een stichting die Marokkaanse en Nederlandse ouderen aan lichamelijke beweging wil laten doen, meldde zich bij het kantoor nadat bij het Oranjefonds 20.000 euro subsidie was aangevraagd op basis van valse accountantsverklaringen. Het fonds trok na ontdekking van de fraude de restbetaling in en deed melding bij het OM. Managing partner Andries van Pijkeren van Auren denkt dat de meldingen die zijn bedrijf kreeg, nog maar het topje van de ijsberg zijn.

