Veilig mailen als accountant? Zo doe je dat

E-mailverkeer is van essentieel belang voor accountants, maar het brengt ook aanzienlijke risico’s met zich mee. Gelukkig zijn er steeds betere beveiligingsmaatregelen, zoals Safe Links en Safe Attachments van Microsoft Defender, die zorgen voor optimalere bescherming. Als je nieuwsgierig bent naar wat deze maatregelen inhouden en hoe ze kunnen bijdragen aan veiliger mailen, lees dan verder!

Safe Links en Safe Attachments zorgen dat jouw mailverkeer veilig blijft

Als accountant heb je dagelijks te maken met gevoelige financiële gegevens van klanten die niet op straat mogen belanden. Phishingaanvallen en andere vormen van cybercriminaliteit kunnen leiden tot het lekken van deze gegevens, wat kan resulteren in financiële en reputatieschade voor zowel het accountantskantoor als de klant. Safe Links en Safe Attachments van Microsoft Defender zijn daarom een belangrijke toevoeging aan Asista’s ICT-blauwdruk voor accountancy.

Microsoft Defender voorkomt dat phishing aankomt

Phishing is een veelvoorkomende vorm van cybercriminaliteit waarbij aanvallers proberen om gevoelige informatie van gebruikers te verkrijgen, zoals wachtwoorden en persoonlijke gegevens. E-mail is daarbij een veelgebruikt kanaal. Aanvallers doen zich voor als een legitieme afzender om hun slachtoffers te verleiden tot het openen van geïnfecteerde bijlagen of het klikken op kwaadaardige links.

Pogingen zijn zo geavanceerd, dat ook oplettende medewerkers om de tuin kunnen worden geleid. Een effectieve manier om phishing tegen te gaan is daarom door te voorkomen dat verdachte e-mails überhaupt bij medewerkers aankomen. Dit kan worden bereikt door het gebruik van e-mailbeveiligingsoplossingen, zoals Microsoft Defender for Office 365. Microsoft Defender maakt gebruik van geavanceerde algoritmen en machine learning om potentiële phishing-e-mails te identificeren en te blokkeren voordat ze bij de ontvanger aankomen.

Elke e-mail link en bijlage vooraf gescand

Safe Links en Safe Attachments zijn twee belangrijke beveiligingsfuncties van Microsoft Defender. Ze worden gebruikt om de beveiliging van e-mails te verbeteren en organisaties te beschermen tegen schadelijke bijlagen en kwaadaardige links.

Safe Links

Safe Links is een functie die verdachte URL’s in e-mails identificeert en deze omleidt via Microsoft Defender, voordat de gebruiker de website kan openen. Dit helpt om de gebruiker te beschermen tegen phishingaanvallen en andere vormen van cybercriminaliteit. Als een URL als verdacht wordt gemarkeerd, wordt de gebruiker doorgestuurd naar een waarschuwingspagina waarop wordt aangegeven dat de website mogelijk schadelijk is. Als de gebruiker besluit om de website te openen, wordt de website nogmaals gescand op eventuele bedreigingen. Safe Links werkt op alle e-mails die worden verstuurd via Exchange Online en in de desktopversie van Outlook.

Safe Attachments

Safe Attachments is een andere belangrijke functie van Microsoft Defender die wordt gebruikt om bijlagen in e-mails te scannen op malware. Als een bijlage als verdacht wordt gemarkeerd, wordt deze in een sandbox geopend en gescand op eventuele bedreigingen voordat deze naar de gebruiker wordt doorgestuurd. Als de bijlage als veilig wordt gemarkeerd, wordt deze aan de e-mail toegevoegd en kan de gebruiker deze openen. Safe Attachments werkt op alle inkomende en uitgaande e-mails die worden verstuurd via Exchange Online.

Draagt bij aan naleving van wet- en regelgeving

Het gebruik van Safe Links en Safe Attachments kan accountantskantoren helpen bij het beschermen van hun klantenbestand en het naleven van strikte wet- en regelgeving. Denk aan regels op het gebied van gegevensbescherming en privacy, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Het accountantskantoor is verplicht hier gehoor aan te geven. Het gebruik van de functies van Microsoft Defender helpt accountantskantoren aan deze verplichting te voldoen en de privacy van gevoelige financiële gegevens te waarborgen.

Onderdeel van Asista’s security baseline

Asista werkt voortdurend aan het verbeteren van de veiligheid. Met behulp van externe security experts, zoals Wortell en Securify, doen we er alles aan om te zorgen dat er geen blinde vlekken ontstaan. Beveiligingsmaatregelen, zoals Safe Links en Safe Attachments, worden kosteloos op al onze beheerde systemen geïmplementeerd zodat onze klanten van de veiligste werkplek voor de moderne accountants verzekerd kan zijn. Wil jij meer weten over werkplekbeheer van Asista? Klik dan hier.