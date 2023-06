De impact van een cyberaanval op de continuïteit van een bedrijf

In een van onze eerdere blogs spraken we al over de verregaande impact van een hack op de jaarrekening van een bedrijf. Maar wat kunnen de gevolgen van een cyberaanval zijn voor de continuïteit van uw onderneming?

Allereerst zorgt een hack natuurlijk voor een verstoring van de bedrijfsprocessen – in het ergste geval liggen alle systemen en netwerken even helemaal stil. Systemen functioneren niet meer, medewerkers kunnen niet meer inloggen en daardoor hun werkzaamheden niet meer uitvoeren. Zoiets komt natuurlijk altijd op een ongelegen moment en zorgt voor een opeenstapeling van werk dat blijft liggen of helemaal niet meer gedaan kan worden. Hierdoor kunt u veel omzet mislopen en zult u ook nadien nog lang bezig zijn met het inhalen van verloren tijd of werkzaamheden.

Gevoelige data

Wanneer een bedrijf gehackt is en daarbij gevoelige data op straat is komen te liggen van klanten, partners of investeerders, kan het bedrijf enorme reputatieschade oplopen. Klanten of partners voelen zich niet meer veilig bij het doen van zaken met de onderneming en verliezen het vertrouwen in diens kennis en kunde. In de toekomst zal het hierdoor voor het bedrijf ook lastiger zijn om nieuwe klanten en investeerders aan te trekken. Dit kan uiteindelijk ook de nodige juridische consequenties met zich meebrengen.

Gevolgen cyberaanval

Bedrijven kunnen worden blootgesteld aan verregaande sancties als gevolg van een cyberaanval, omdat ze bijvoorbeeld niet voldoen aan regelgevende eisen op het gebied van cybersecurity en gegevensbeveiliging. De boetes en wettelijke gevolgen kunnen hierdoor enorm zijn.

Ook de financiële schade kan een enorme terugslag veroorzaken voor het bedrijf. Niet alleen het verlies van inkomsten maar ook de kosten voor het herstellen van verloren gegevens of de mogelijke juridische kosten moeten daarbij in het achterhoofd worden gehouden. Bij wel zestig procent van de kleine ondernemingen betekent het, vaak in combinatie met de overige aspecten, zelfs de genadeklap en faillissement binnen zes maanden.

Verwoestende impact

Elke situatie is natuurlijk anders en het eindresultaat van een hack is afhankelijk van diens aard en de beveiligingsmaatregelen die het bedrijf van tevoren heeft getroffen. Ook is het per industrie verschillend welke regels en eisen er van toepassing zijn op de gegevensbeveiliging van een bedrijf. Toch kan een hack een verwoestende impact hebben op het dagelijkse reilen en zeilen van een onderneming en daarom is het cruciaal om voldoende aandacht te besteden aan cybersecurity. Systemen dienen regelmatig van de nodige updates te worden voorzien en te worden gecontroleerd om de kans op een hack te minimaliseren.

Masero als betrouwbare cybersecurity partner

Masero helpt als cybersecurity-expert haar klanten om de bovengenoemde schadeposten zoveel mogelijk te beperken en hen snel weer operationeel te laten zijn. Dus zorg dat uw IT-omgeving door het Security Operations Center (SOC) van Masero 24/7 in de gaten wordt gehouden. Wilt u meer weten? Klik op de banner.