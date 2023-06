BDO wil weten waarom ambulances 30.000 euro duurder zijn

Ambulancezorg Groningen krijgt geen goedkeurende verklaring bij de jaarcijfers zolang het niet kan uitleggen waarom acht aangeschafte ambulances 30.000 euro duurder uitvielen dan begroot. Accountant BDO wil antwoord op zijn vragen. Ondertussen dreigt een last onder dwangsom voor Ambulancezorg Groningen.

Volgens Dagblad van het Noorden zet accountant BDO grote vraagtekens bij de wijze waarom Ambulancezorg Groningen een aantal nieuwe ambulances heeft aangeschaft. In 2021 kreeg de organisatie een offerte voor acht ambulances. Die moesten 134.000 euro per stuk kosten. Bij een nieuwe offerte in 2022 voor nog eens elf ambulances bedroeg de prijs 164.000 euro per stuk. BDO begrijpt niet waarom voor de eerste acht ambulances ook 164.000 euro is betaald en niet de geoffreerde 134.000 euro. De ambulances worden geleverd door het Duitse bedrijf Miesen.

Onbeantwoorde vragen

Ingewijden vertellen het noordelijke dagblad dat de accountant in maart vragen heeft gesteld aan het bestuur van Ambulancezorg Groningen. BDO heeft hier echter geen antwoord op gekregen. Nergens was terug te vinden waarom die acht ambulances ineens 30.000 euro per stuk duurder waren geworden. ’Er hoeft geen sprake van fraude te zijn’, meldt een ingewijde aan de krant. ‘Maar het is tekenend voor de professionaliteit van de organisatie dat dit soort informatie niet terug te vinden is als iemand daarom vraagt.’

De discussie over de prijs van de ambulances zou de reden zijn dat BDO weigert een goedkeurende verklaring bij de jaarcijfers te geven. De voorzitter van de raad van toezicht Gea van Dijk sust echter de gemoederen. Zij stelt dat de jaarrekening nog niet is aangeleverd omdat ‘de accountant de controle nog niet heeft afgerond’.

Last onder dwangsom

Zorgorganisaties moeten hun jaarcijfers uiterlijk 31 mei publiceren om maatschappelijk verantwoording af te leggen over hun bedrijfsvoering. Ambulancezorg Groningen riskeert een last onder dwangsom van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor elke dag dat de jaarrekening niet wordt gepubliceerd. Ambulancezorg Groningen verkeert in de veronderstelling dat voor hen andere regels gelden. Zowel de woordvoerder als de raad van toezicht – bij monde van voorzitter Gea van Dijk – stellen dat de inleverdatum 1 juli 2023 is en dat ze dit gaan halen.

De NZa laat weten op dit moment na te gaan of zorgorganisaties hun verantwoording van 2022 openbaar hebben gemaakt. Dat Ambulancezorg Groningen meent de stukken pas op 1 juli te hoeven op te sturen is volgens een NZa-woordvoerder ‘een misverstand’, zo staat te lezen in Dagblad van het Noorden.

Bron: Dagblad van het Noorden