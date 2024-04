BFT overweegt stappen tegen BDO in zaak Nuenense ‘sjoemelboekhouder’

Twee notarissen van Notarishuys in Veldhoven moeten zich deze week bij de tuchtrechter verantwoorden over hun rol in een grootschalige fraudezaak rond een boekhouder. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) onderneemt na de tuchtzaak mogelijk ook nog stappen tegen controlerend accountant BDO, liet de toezichthouder weten.

Fraude boekhouder

De boekhouder, een 54-jarige man uit Nuenen, bekende in september 2022 dat hij meer dan drie miljoen euro had verduisterd. Dat gebeurde onder meer via de derdengeldenrekening van Notarishuys. De fraude vond plaats tussen 2008 en augustus 2022. De man bleek een schaduwboekhouding bij te houden en kon ongemerkt geld wegsluizen naar rekeningen waar hij controle over had. Daarmee leidde hij een behoorlijk luxeleven, bleek al snel. Het onderzoek van justitie is inmiddels afgerond. Hoe de zaak strafrechtelijk wordt afgedaan is nog niet bekend.

Inadequaat toezicht

Wel moeten twee notarissen zich alvast verantwoorden. Het BFT denkt dat de twee beroepsnormen hebben geschonden door inadequaat toezicht te houden op de rekening waar de boekhouder mee sjoemelde. De boekhouder zou toegang hebben gehad tot de derdengeldenrekening van Notarishuys, en dubbele boekingen hebben uitgevoerd zonder dat dat werd opgemerkt.

De Kamer voor het notariaat vroeg zich maandag wel af of het BFT zelf ook geen steken heeft laten vallen, meldt het Eindhovens Dagblad. De toezichthouder zegt echter vooral procedures te controleren en niet alle financiën uit te kunnen pluizen. BFT vindt dat ook BDO als controlerend accountant van het notariskantoor een verantwoordelijkheid heeft. De toezichthouder sluit dan ook niet uit dat er na de tuchtzaak tegen de notarissen nog actie wordt ondernomen in de richting van het accountantskantoor.

