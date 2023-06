Zakelijke samenwerking mislukt, maar was accountant een ‘raider’?

Een voormalig partner van een groot accountantskantoor zag na het volgen van een training bij een ondernemer die trainingen aan commissarissen verzorgt wel wat in een gezamenlijk zakelijk avontuur. De prille samenwerking liep op niets uit en de ondernemer voelde zich daarna naar eigen zeggen door de RA flink onder druk gezet om toch met hem in zee te gaan. Ook zou hij haar misleid hebben, door in november 2021 onder valse voorwendselen een bedrag van € 30.000 in het bedrijf van de vrouw te investeren. Daarbij hield hij volgens de trainer aan haar voor dat dit bedrag bestemd was om nieuwe activiteiten te ontwikkelen, maar in werkelijkheid zou hij erop uit zijn geweest haar bedrijf over te nemen. De accountant is een ‘raider’, vindt de vrouw.

Misleiding

Ze stapte daarom naar de Accountantskamer, ook al heeft de RA zich ondertussen uitgeschreven. De tuchtrechter ziet echter geen tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. De trainer heeft naar het oordeel van de Accountantskamer niet aannemelijk gemaakt dat de kredietverstrekkingen een ander doel hadden: ‘Klaagster heeft de investering gekoppeld aan de plannen die zij en betrokkene hebben ontwikkeld met de nog op te richten nieuwe onderneming. Klaagster heeft in dit verband ook een presentatie van betrokkene overgelegd, waarin een begroting en cashflow-overzicht van 2022 rooskleurige cijfers laten zien. Deze presentatie is gebruikt op een bijeenkomst van 10 november 2021, dus nadat de eerste overeenkomst van geldlening al was gesloten. Dat toen gesproken is over de financiële vooruitzichten van de nieuwe onderneming maakt dan ook niet aannemelijk dat betrokkene in dat op te richten bedrijf een investering heeft gedaan van € 30.000, laat staan dat deze onder valse voorwendselen heeft plaatsgevonden. De onderneming van betrokkene richt zich onder meer op investeren en in dat plaatje passen de overeenkomsten van geldlening die hij met klaagster is aangegaan. De Accountantskamer kan hier geen tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen in zien.’

Druk uitoefenen

Ter onderbouwing van het klachtonderdeel dat de voormalige accountant haar heel dwingend had proberen over te halen samen te werken, kwam de klager desgevraagd met twee e-mails. De Accountantskamer constateert dat de RA in een van de mails weliswaar met stevige woorden reageert, ‘maar er blijkt niet uit dat betrokkene op klaagster ongeoorloofde druk uitoefent. […] De Accountantskamer ziet de zo ervaren dwingende en uitgeoefende pressie niet terug in de aangehaalde berichten.’

Betalingsregeling

De vrouw klaagde er verder onder meer ook nog over dat de voormalige accountant zou weigeren om mee te werken aan een betalingsregeling, om zo de door hem verstrekte lening af te kunnen lossen. Ook dat verwijt treft wat de Accountantskamer betreft geen doel. Daarbij wordt overwogen:

‘Wat betreft de incasso geldt dat sprake is van een civielrechtelijk geschil tussen klaagster en de accountant. Het is de accountant toegestaan om in een dergelijk geschil een standpunt in te nemen, zolang dat maar niet bewust onjuist of misleidend is. Ook moet de accountant ervoor waken dat zijn standpunt moet worden opgevat als het in diskrediet brengen van het accountantsberoep. De Accountantskamer verwijst in dit verband naar een uitspraak van 23 maart 2018, te vinden op tuchtrecht.overheid.nl met kenmerk: ECLI:NL:TACAKN:2018:14. […]

Klaagster heeft op zichzelf niet bestreden dat zij gehouden is een geldsom aan betrokkene te betalen. Een van de uitgangspunten in het civiele recht is dat een schuldeiser recht heeft op betaling van zijn vordering in één keer en geen genoegen hoeft te nemen met een betalingsregeling. Waarom het tuchtrechtelijk verwijtbaar zou zijn dat betrokkene niet ingaat op een voorstel voor een betalingsregeling, heeft klaagster niet duidelijk gemaakt. Net zo min als klaagster de betalingsregeling zelf heeft toegelicht en aannemelijk heeft gemaakt dat de weigering van betrokkene daarmee in te stemmen in tuchtrechtelijke zin verwijtbaar is, nog afgezien van het niet weersproken verweer van betrokkene dat (de accountant van) klaagster niet met hem maar met zijn incassobureau moet overleggen en dat klaagster dit weigert. Betrokkene heeft zijn vordering ter incasso uit handen gegeven aan een incassobureau, dat in 2020 in verband met een andere procedure met een andere crediteur volgens klaagster haar heeft belasterd. Klaagster verwijst daarvoor naar haar reactie op een schikkingsvoorstel van 28 augustus 2020. De Accountantskamer vindt het echter een onjuiste gevolgtrekking dat een accountant al verwijtbaar handelt als hij dit incassobureau inschakelt, gelet op een eerdere ervaring van klaagster, nog ervan afgezien dat de Accountantskamer uit de overgelegde e[1]mailwisseling niet kan opmaken dat klaagster door dit bureau is belasterd.’

Uitspraak: 22-1892 RA