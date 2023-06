Werkplezier en productiviteit verhogen? Geef eens vaker een compliment

Geeft jouw klant regelmatig complimenten aan zijn of haar medewerkers? In dit artikel bespreken we de voordelen van complimenten geven en delen we een aantal tips voor het geven van een compliment die je met je klant kunt bespreken.

Wat is een compliment?

Een compliment is het uitspreken van waardering richting iemand. Bijvoorbeeld wanneer iemand een goede inspanning of prestatie heeft geleverd. Dit kan in een privésituatie, maar ook op de werkvloer zijn complimenten belangrijk.

Waarom zijn complimenten belangrijk?

Wanneer je klant complimenten geeft aan zijn of haar medewerkers, heeft dat veel voordelen. Complimenten kunnen namelijk zorgen voor meer werkplezier, betere prestaties en een betere samenwerking. Onderzoek laat zelfs zien dat medewerkers meer waarde hechten aan waardering van de manager dan aan salaris. Het is daarbij wel belangrijk dat het compliment goed wordt overgebracht.

Wat is een goed compliment?

Het klinkt misschien simpel om iemand een compliment te geven. Toch zijn er een aantal punten waar je klant rekening mee kan houden:

Een compliment heeft alleen waarde wanneer deze gemeend is en past bij degene die het compliment geeft.

Een compliment heeft het meeste effect als deze specifiek en persoonlijk is. Dit betekent dat jouw klant een compliment geeft voor een specifieke situatie dat gaat over de persoonlijke eigenschappen van de medewerker. Heeft iemand een klant binnengehaald, dan kan dit een gepast compliment zijn: ‘Bedankt voor de inzet en het binnenhalen van de klant’.

Complimenten geven aan afzonderlijke medewerkers heeft meer effect dan complimenten geven aan een team als geheel.

Regelmatig complimenten uitspreken, geeft het meeste resultaat.

Om iedereen gemotiveerd te houden, is het belangrijk dat alle medewerkers regelmatig een compliment krijgen.

Vijf creatieve manieren om een compliment te geven

Natuurlijk kan je klant een compliment richting zijn of haar medewerkers uitspreken. Maar er zijn natuurlijk ook andere (creatieve) manieren om iemand een compliment te geven. Zo blijft het compliment nog beter hangen bij de medewerkers. Wij geven voorbeelden van creatieve manieren waarop jouw klant medewerkers een compliment kan geven.

Tip 1: Kaartje met een persoonlijke boodschap

Je klant kan een persoonlijk kaartje met compliment naar het huisadres van zijn of haar medewerkers sturen. Vraag alle leidinggevenden om voor iedereen uit het team een compliment te bedenken. Zo blijft het compliment persoonlijk voor elke medewerker.

Tip 2: Persoonlijk gedicht

Een andere manier om waardering te uiten is via een gedicht. Dit gedicht kan op dezelfde manier opgezet worden als het kaartje met een persoonlijke boodschap (tip 1). Sinterklaas is bijvoorbeeld een mooi moment om deze tip bij je klant onder de aandacht te brengen.

Tip 3: Persoonlijke videoboodschap

Een andere creatieve manier om een compliment te delen is via een videoboodschap. Dit kan door voor iedere medewerker een persoonlijke videoboodschap op te nemen. Je klant kan de videoboodschap vervolgens delen via een videokaart naar het huisadres. Andere mogelijkheden zijn via een fysieke kaart met daarop een QR-code naar de online video of via e-mail.

Tip 4: Een passend cadeautje

Is je klant tevreden over een medewerker omdat deze altijd goed werk levert? Of heeft hij of zij na veel inspanning een opdracht afgerond? Dan kan een klein cadeautje een passende manier zijn om deze medewerker te bedanken. Bijvoorbeeld en relaxpakketje na een periode hard werken door een grote opdracht.

Tip 5: Een origineel verpakt compliment

Een creatief compliment kan ook zitten in de manier waarop je klant het compliment inpakt. Kijk hierbij naar wat bij het bedrijf van je klant past. Tip voor jouw klant: schrijf het compliment om een leuke kaart, bijvoorbeeld in de vorm van een smiley. Hierbij is het belangrijk dat het past bij de sfeer van het compliment.

Moedig elkaar aan om een compliment te geven

Je klant wil misschien ook medewerkers onderling enthousiast maken om elkaar complimenten te geven. Als collega’s elkaar complimenten geven, kan dit namelijk het werkgeluk verhogen.

Hoe kan je klant medewerkers motiveren om elkaar een compliment te geven?

Om het geven van complimenten onder collega’s leuker te maken, kan je klant het volgende doen:

Complimentenkaartjes beschikbaar stellen waarop collega’s voor elkaar een compliment kunnen schrijven.

Binnen een team dat elkaar goed kent en nauw samenwerkt, lootjes laten trekken. Vervolgens maakt iedereen een compliment aan de collega die op zijn of haar lootje staat.

Je klant kan ook gaan voor de ‘speeddate werkvorm’. Een deel van de medewerkers zit aan een tafeltje, het andere deel van de collega’s schuift steeds ergens aan. Wie met elkaar aan een tafel zit, benoemt minimaal één positieve eigenschap van de ander. Als de tijd om is (bijvoorbeeld één minuut), gaat men door naar de volgende tafel. Dit kan goed werken bij kleine organisaties of bij afdelingen waarbinnen collega’s nauw samenwerken.

Samen in beweging

Wanneer collega’s elkaar onderling een compliment geven, kan het teamgevoel op het werk vergroten. Ook door gezamenlijk te bewegen tijdens het werk, kan er binnen het bedrijf van jouw klant een teamgevoel en werkgeluk ontstaan. Je klant leest tips voor (gezamenlijk) meer bewegen tijdens het werk in het whitepaper ‘Bewegen tijdens het werk’.

Bron: Sazas