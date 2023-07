Fiscount Loonservice wordt Fiscaris

Er is niets veranderd bij ons. Helemaal niets. En toch besloten we onze naam te veranderen. Fiscount Loonservice, bekend als salarisspecialist in de accountancybranche, is namelijk een organisatie met zijn eigen specialisme en werkwijze binnen de Fiscount Adviesgroep. Om herkenbaar te zijn met een eigen gezicht, hebben we besloten onze naam te veranderen.

Daarom heten we voortaan Fiscaris. Deze nieuwe naam is de samentrekking van ‘Fiscount’ en ‘salaris’. De appel valt daarmee niet ver van de boom. We zijn voluit Fiscount als het gaat om de specialistische kennis en ondersteuning van kantoren en werkgevers. Maar de wijze waarop we – maand in, maand uit – samenwerken met onze klanten, hoort echt bij ons. Typisch Fiscaris.

Dat samenwerken zie je gesymboliseerd in ons nieuwe logo. Opgebouwd uit een F met spreekwolkjes die samen een dialoog vormen. Zo werken we graag samen met onze klanten. In verbinding. Omdat samenwerken loont.

Wil je meer weten over onze dienstverlening. Of kom je graag werken bij Fiscaris?

Kijk op www.fiscaris.nl.