Tarieven mkb-accountant in 2022 met 7 procent gestegen

In 2022 hebben accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren die zijn aangesloten bij NOAB of Fiscount opvallend goed gepresteerd. De gemiddelde omzet groeide met 10,3% en het resultaat (na managementbeloning) zelfs met 14,6%.

Dat blijkt uit de dertiende benchmark Kantoorcijfers. De groei zit met name in hogere tarieven en toegenomen efficiëntie. De totale bedrijfskosten stegen gemiddeld met 10%, waarbij met name de kosten voor ICT-software met 17,9% toenamen. ICT-kosten vormen, na personeelskosten (die 47,5% van de kosten uitmaakten), de op één na grootste kostenpost, met een gemiddeld aandeel van 7,8% in de totale kosten.

Personeelsgroei

Het aantal openstaande vacatures steeg tot 16,4% van het personeelsbestand, wat overeenkomt met 1,0 FTE per kantoor. Desondanks groeide het aantal medewerkers met gemiddeld 4,9%, waarbij het percentage medewerkers met een universitaire opleiding steeg van 8,1% naar 9,6%. Er was een vacaturepercentage van 16,4% ten opzichte van het totale aantal medewerkers. De gemiddelde tarieven stegen met 7,0%. De omzet per medewerker steeg met 8,4%, terwijl de declarabiliteit nagenoeg gelijk bleef.

Meer managementbeloningen

Het aantal kantoren dat in 2022 niet voldoende winst behaalde om een managementbeloning van € 60.000 per fte te rechtvaardigen, is met 35% afgenomen tot 15%. Voor kantoren met maximaal 2 fte’s bleek dat 35% verlies leed wanneer de standaard managementbeloning als maatstaf werd gebruikt. Bij kantoren met 5 tot 7 medewerkers deed slechts 8% dit en bij kantoren met nog meer medewerkers kwam dit nauwelijks voor.

Gemiddelde omzet

Het gemiddelde kantoor (gebaseerd op gegevens van 425 deelnemende kantoren met financiële cijfers over 2022) behaalde een omzet van € 710.000 en had 6,8 fte in dienst. Van deze fte’s waren er 1,6 eigenaar, vennoot of aandeelhouder. Het gemiddelde kantoor voegde in totaal € 674.000 aan waarde toe en realiseerde € 245.000 aan resultaat vóór managementbeloning. Na aftrek van managementbeloning bedroeg het resultaat in 2021 € 95.000. Het gemiddelde kantoor investeerde € 45.000 (6,4% van de omzet) in ICT en € 275.000 (38,8% van de omzet) in personeel.

Iets minder advies

In het afgelopen jaar bleek dat het grootste deel van de omzet nog steeds afkomstig is van administratieve verwerkingen en het opstellen van jaarrekeningen, wat in totaal goed was voor 64% van de omzet. Dit is lichtelijk gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar (61%). Het aandeel van adviesgerichte werkzaamheden daalde daarentegen van 16% naar 15% van de omzet. Het percentage omzet uit het verzorgen van aangiften en de loonadministratie bleef stabiel op 19%.

Meer omzet per medewerker

De gemiddelde declarabiliteit handhaafde zich op een stabiel niveau van 77%. De omzet per medewerker, inclusief de kantoorhouder, vertoonde een groei van 8,4% en bereikte € 103.400. Al geruime tijd zien we aanzienlijke verschillen in productiviteit tussen kantoren van verschillende omvang. Over het algemeen presteren kleine kantoren met minder dan 1 fte beter dan kantoren met 1 tot 10 fte, en dit jaar laten ze zelfs de hoogste omzet per medewerker zien, namelijk € 109.500. In contrast hiermee genereren kantoren met 2 tot 3 medewerkers de laagste omzet per medewerker, namelijk € 90.000.

Wanneer we naar kantoren kijken met een vergelijkbare omzet per medewerker, valt op dat de groep met de laagste omzet per medewerker (minder dan € 50.000) ook het laagste resultaat vóór managementbeloning per medewerker behaalt, namelijk € 19.000. Aan de andere kant laten kantoren met een omzet per medewerker van meer dan € 100.000 een resultaat vóór managementbeloning per medewerker zien van € 45.000. Dit heeft ook invloed op het resultaat per kantoorhouder, dat aanzienlijk hoger is bij kantoren met een omzet per medewerker van meer dan € 100.000. Het is dus duidelijk dat het loont om te streven naar een hogere omzet per medewerker.

Vaste prijzen

Kantoren met een hogere omzet per medewerker blijven de voorkeur geven aan uurtarieven. Opmerkelijk is dat naarmate de ICT-softwarekosten per fte toenemen, of het percentage ICT-kosten in verhouding tot de omzet stijgt, er meer gebruik wordt gemaakt van vaste prijzen als prijsmodel.

Hogere tarieven

De tarieven zijn gemiddeld met 7,0% gestegen in vergelijking met 2022. Vooral grotere kantoren met meer dan 15 medewerkers rapporteerden een tariefstijging van 8,1%, terwijl kantoren waarbij de personeelskosten meer dan 55% van de omzet uitmaken zelfs een tariefstijging van 8,5% doorvoerden voor hun dienstverlening.

Personeelstekort

Ondanks deze groeiende personeelsomvang zijn deelnemende kantoren op zoek naar 478 extra fte, wat overeenkomt met 16,4% van hun huidige personeelsbezetting. Dit vertegenwoordigt een groei van 12% ten opzichte van 2022. Met name de vraag naar administratief en accountancypersoneel blijft hoog, maar er is ook een toenemende behoefte aan fiscaal personeel. In de regio’s Zeeland, Friesland, Noord-Brabant en Noord-Holland ligt het percentage openstaande vacatures zelfs boven de 20% van het huidige personeelsbestand.

Verwachtingen

Wanneer we kijken naar de verwachtingen voor de komende jaren, voorziet 60% van de kantoren dat hun personeelsbestand min of meer stabiel zal blijven. Ondertussen verwacht 35% van de deelnemers dat het aantal administratieve, accountancy en fiscale medewerkers binnen vijf jaar zal toenemen, terwijl 17% van de kantoren volgend jaar een afname van het aantal administratieve functies verwacht. Verder verwacht 16% van de deelnemers binnen vijf jaar geen juridische functies meer te hebben, en 10% verwacht geen salarisverwerkende functies meer te hebben, terwijl dit percentage voor administratieve, accountancy en fiscale functies onder de 5% ligt.

ICT

Wat betreft de ICT-ontwikkelingen, zien we een vergelijkbare trend als in voorgaande jaren. Steeds meer kantoren investeren in verbeteringen van hun productiviteit, met name door systemen te integreren en automatisering toe te passen. Vooral de grotere kantoren omarmen deze innovaties, waarbij KPI-dashboards ook dit jaar de meest populaire keuze zijn. Elektronische dossiervorming is nu wijdverbreid en vrijwel elk kantoor heeft dit geïmplementeerd of is bezig met de implementatie ervan. Dit geldt ook voor de PSD2-bankkoppeling en het automatisch boeken van facturen. Wat betreft benchmarking blijft de ontwikkeling achter bij de rest, met minder dan 10% van de kantoren die dit hebben geïntegreerd in hun dienstverlening voor klanten.

Over de Benchmark Kantoorcijfers

In 2023 hebben 468 kantoren aangesloten bij NOAB en/of Fiscount deelgenomen aan de dertiende editie van deze benchmark. Deze omvangrijke deelname maakt het mogelijk om zinvolle uitspraken te doen die representatief zijn voor de gehele markt.