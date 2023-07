Gemeente Bergen vermoedt misleiding door accountant, blijkt uit gelekte stukken

Na berichtgeving door Accountancy Vanmorgen zijn bij de gemeente Bergen vraagtekens gerezen over de integriteit van accountant en vastgoedman Koert-Hans Smit. In korte tijd diende Smit diverse vergunningaanvragen in en de Noord-Hollandse gemeente zegt nu informatie te hebben dat hij daarbij ‘fiscaal technisch misleidende constructies’ gebruikte. Daarbij wordt wel aangetekend dat het om een vermoeden gaat dat nog nader onderzocht moet worden. Dat blijkt uit een ambtelijk memo en een concept-collegebesluit die enige tijd per ongeluk op de gemeentelijke website hebben gestaan. De gemeente Bergen heeft nu onderzoek ingesteld en laat een Bibob-procedure uitvoeren.

Door Misha Hofland

Accountancy Vanmorgen meldde onlangs in een uitgebreide reconstructie dat enkele (voormalige) accountants en boekhouders in en rond Bergen aan Zee zich bezig lijken te houden met dubieuze praktijken. Zo heeft accountant en vastgoedontwikkelaar Koert-Hans Smit volgens Hoffmann Bedrijfsrecherche onrechtmatig ruim € 1,2 miljoen onttrokken aan twee strandtenten in de badplaats. De geschrapte accountant Kenneth Renfurm probeerde Smit rugdekking te geven door in een rechtszaak een onjuiste verklaring over het weggesluisde geld af te leggen. De accountant zelf gaf tijdens de rechtszaak echter toe dat hij contant geld van een van de strandtenten voor zijn eigen horecaonderneming Liberté Schoorl had gebruikt.

Gemeentelijke stukken online

Accountant Koert-Hans Smit is met zijn bedrijf Converse DC al jaren actief in vastgoed(ontwikkeling). Daarnaast houdt hij zich in Noord-Holland ook bezig met de exploitatie van enkele horecazaken. Bij zijn eigen gemeente Bergen diende hij de afgelopen tijd diverse vergunningaanvragen in. Daarbij ging het om de overname van de huur van strandpaviljoens Soul Beach en ’t Zeepaardje en de bijbehorende alcohol-, exploitatie- en terrasvergunningen. Ook zijn er aanvragen in voorbereiding voor een vastgoedproject in Egmond aan den Hoef en de herinrichting van het centrum van Schoorl.

‘Afhankelijk van Smit’

Binnen de gemeente Bergen bestaan daar nu zorgen over, blijkt uit gemeentelijke stukken die Accountancy Vanmorgen in bezit heeft. De gemeente geeft desgevraagd toe dat een memo met een ambtelijk advies en een concept-collegebesluit over de activiteiten van Smit per ongeluk enige tijd openbaar toegankelijk zijn geweest op de gemeentelijke website. In de memo staat dat bij de gemeente vraagtekens zijn gerezen over de integriteit van Smit. Er wordt gesproken over ‘fiscaal technisch misleidende constructies’ waarvan hij zich bij de vergunningaanvragen vermoedelijk heeft bediend. Wat dat betekent en waar die verdenking precies op is gebaseerd licht de Noord-Hollandse gemeente verder niet toe. Wel wordt in het stuk voorgesteld om voortaan bij elke aanvraag van de accountant een Bibob-procedure te starten. ‘De financiering kan namelijk per aanvraag

verschillen en aangezien onze constatering dat de heer Smit fiscaal technisch misleidende constructies gebruikt, is het van groot belang om elke aanvraag opnieuw te beoordelen en onderzoek te doen naar zijn integriteit.’ Inmiddels is voor de lopende vergunningen ook al opdracht gegeven tot uitvoering van zo’n Bibob-onderzoek, waarbij de integriteit van de aanvrager door een externe partij wordt onderzocht.

In de ambtelijke memo van de gemeente Bergen wordt afgewogen of de gesprekken met Smit, in afwachting van de lopende onderzoeken naar hem, moeten worden voortgezet of afgebroken. Daarbij sommen de ambtenaren van beide opties de voor- en nadelen op. Als nadeel van het afbreken van de gesprekken wordt benoemd dat Smit veel objecten binnen de gemeente in eigendom heeft. “Hij kan, ongeacht de uitkomst van het onderzoek, de projecten frustreren. Vooral ‘Schoorl Centrum’ loopt hier een risico, omdat wij voor deze ontwikkeling voor een deel afhankelijk van hem zijn.” Als nadeel van het voortzetten van de gesprekken geldt dan weer dat Smit – als later zou blijken dat de vermoedens over zijn integriteit kloppen – zich op het standpunt zou kunnen stellen “dat wij hem rechtszekerheid hebben geboden of dat wij het vertrouwensbeginsel hebben geschonden. Wij kunnen immers de indruk hebben gewekt dat wij met hem in zee gaan.”

Uiteindelijk wordt besloten om de gesprekken voorlopig voort te zetten, omdat er op dit moment alleen nog sprake is van vermoedens die nader onderzocht moeten worden en feitelijk dus nog niets kan worden bewezen. Daarnaast wil de gemeente Smit vragen om – in afwachting van de uitkomsten van de onderzoeken – per project een integriteitsverklaring te tekenen. Hiermee verklaart de vastgoedman dat er geen risico is met betrekking tot zijn integriteit.

Reacties

De gemeente Bergen wil inhoudelijk niet ingaan op de gelekte stukken. Wel wordt bevestigd dat er een Bibob-procedure loopt en dat het college op het moment dat de stukken online stonden nog geen definitief besluit had genomen over de in de memo voorgestelde koers.

Koert-Hans Smit laat weten: “De vergunningsaanvragen zijn volgens de regels ingediend, er is geen sprake van “fiscaaltechnisch misleidende constructies”. De stukken waarnaar wordt verwezen zijn achterhaald, hebben geen definitieve status en vermelden slechts een vermoeden naar aanleiding van eerdere onjuiste beschuldigingen in dit blad. Bij het soort grootschalige ontwikkelprojecten waarop de aangevraagde vergunningen betrekking hebben zijn BIBOB-onderzoeken volstrekt gebruikelijk. Gezien de omvang van mijn bedrijf heb ik regelmatig te maken met BIBOB-onderzoeken, ook bij de Gemeente Bergen. Het laatste BIBOB-onderzoek in die gemeente is in december 2022 met succes afgerond. Ik zie de uitkomsten van de nieuwe BIBOB-onderzoeken, waarvoor de informatie al is ingeleverd, ook nu weer met vertrouwen tegemoet en ik heb geen enkel bezwaar tegen het tekenen van een integriteitsverklaring.”