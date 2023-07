Accountantskamer benoemt vijf nieuwe leden

Met de benoeming van vijf nieuwe (plv.) rechterlijke leden is de Accountantskamer weer op volle sterkte. De leden hebben een diverse achtergrond, maar zijn allen werkzaam in de rechtspraak.

Geert Lycklama à Nijeholt is rechter bij de rechtbank Noord-Holland en tevens Raadsadviseur bij de Raad voor de rechtspraak. Hij is per 1 maart 2023 benoemd als plaatsvervangend rechterlijk lid.

Ward Messer is rechter in civiele zaken in de rechtbank Amsterdam. Hij is per 1 maart 2023 benoemd als rechterlijk lid van de Accountantskamer.

Pauline Volker is raadsheer bij het Gerechtshof Den Haag. Zij is benoemd als plaatsvervangend lid per 1 juli 2023.

Marcel Groenewegen is Partner Banking & Finance / Insolvency bij CMS end daarnaast raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag. Hij is benoemd per 26 mei 2023. Groenewegen is ook hoofdredacteur Rechtspraak Insolventierecht en auteur van Tekst Commentaar Insolventierecht (Blauwe Bijbel).

Arnoud van Rens is senior rechter bij de rechtbank Midden-Nederland en benoemd per 1 september 2023.

Ook van mr. dr. Annelies Brink-van der Meer is het koninklijk besluit tot haar benoeming ontvangen en zij zal per 1 september 2023 worden beëdigd. Zij is rechter plaatsvervanger bij de rechtbank Overijssel, associate professor aan de Vrije Universiteit en docent op Nyenrode. Brink is ook redactielid van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht.

Met deze benoemingen komt het aantal rechterlijke leden van de Accountantskamer op 12. Naast voorzitter Schreuder zijn er vier plaatsvervangend voorzitters, 12 accountantsleden, een secretaris en twee plaatsvervangend secretarissen. Voor meer informatie over de leden, klik hier.