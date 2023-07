Friese accountants samen verder als DCHTBJ

De Friese kantoren Baukema Accountants, De Vries & Partners en Onze Fiscalist zijn samengegaan tot een organisatie en opereren vanaf nu onder de naam DCHTBJ! MKB Accountants & Adviseurs.

Bij De Vries & Partners (kantoren in Lemmer en Sneek) en Baukema Accountants & Adviseurs (kantoren in Leeuwarden, Kollum en Nes Ameland) traden in november Henk Kooy en Reinoud de Boer toe als partners. Dat vergrootte de samenwerking tussen de bedrijven, die nu met Onze Fiscalist (Akkrum) zijn samengevoegd in één BV. De Vries had eerder al Baukema en Onze Fiscalist overgenomen.

Dichtbij klanten en jezelf

Over de nieuwe naam waren ze het snel eens: ‘Deze naam zegt alles over de waarden van onze organisatie. Dicht bij onze klanten zodat je dicht bij jezelf kunt blijven om de juiste beslissingen te nemen voor jouw bedrijf’, aldus partner Herman Ruiter. De twee andere partners in het bedrijf zijn Dennis van Marle en Martin de Vries. DCHTBJ! telt 24 medewerkers.