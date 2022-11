Personalia | Twee nieuwe partners voor Baukema Accountants en De Vries & Partners

Henk Kooy en Reinoud de Boer zijn sinds 1 november de twee trotse nieuwe partners/aandeelhouders van De Vries & Partners (kantoren in Lemmer en Sneek) en Baukema Accountants & Adviseurs (kantoren in Leeuwarden, Kollum en Nes Ameland).

“Een hele mooie stap”, volgens de huidige partners Martin de Vries, Herman Ruiter (beide accountant) en Dennis van Marle (fiscalist). “We hebben intern en naar onze klanten uitgesproken dat we een middelgroot full service kantoor willen zijn en blijven. Dichtbij de klanten, en als leidinggevende dichtbij en aantrekkelijk voor het personeel. Met deze stap naar 5 gelijkwaardige partners hebben we de capaciteit om beheerst te groeien naar een team van 30 personen. En ook voldoende body om voorop te blijven lopen in automatisering. Tegelijk blijven we wel klein genoeg om persoonlijke aandacht te kunnen blijven garanderen. Met een eigen fiscale afdeling en loonverwerking hebben we alles in huis om onze klanten: (familie)bedrijven in het MKB goed en snel te kunnen bedienen.”

Henk vervult alweer drie jaar de rol als relatiebeheerder. Hij is een belangrijk gezicht op Ameland en in zijn woonplaats Kollum. Reinoud heeft als accountant Klaas Baukema (naamgever van het kantoor in Leeuwarden) opgevolgd. “De in Langweer woonachtige accountant is precies de juiste rustige drijvende kracht die we zochten”, aldus Dennis van Marle. “Zo krijg ik weer meer ruimte me volledig op de fiscaliteit te richten, want er komen nog de nodige bedrijfsopvolgingen en herstructureringen aan, zoveel is zeker.”

Reinoud en Henk zijn vooral content met deze stap. “Om al na drie jaar deze stap te kunnen zetten, daaruit blijkt hoe mooi we samenwerken, als directie en met personeel, dat geeft heel veel vertrouwen voor de toekomst!”