Wat te doen bij ziekte in het buitenland?

Als een medewerker ziek wordt, gebruiken veel organisaties een stappenplan voor de ziekmelding, verzuimbegeleiding en de re-integratie. Maar wat moet uw klant doen als één van zijn of haar medewerkers tijdens een skivakantie een ongeluk krijgt en naar het ziekenhuis moet? Of als een medewerker al een paar maanden ziek is, maar toch op vakantie wil?

Wij kunnen ons voorstellen dat uw klant dan niet direct weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Het is daarom goed om samen met uw klant een verzuimprotocol op te stellen, waarin u ziekmelding in het buitenland opneemt. Verzuimspecialist Sazas legt in dit artikel uit hoe uw klant kan omgaan met zieke medewerkers in het buitenland.

Er zijn drie situaties waarmee uw klant te maken kan krijgen als het gaat om zieke medewerkers in het buitenland:

Een medewerker wordt ziek tijdens vakantie; Een medewerker is ziek en gaat op vakantie; Een zieke medewerker gaat voor langere tijd naar het buitenland.

1. Ziek tijdens vakantie

Het overkomt helaas veel mensen: ziek worden tijdens een vakantie in het buitenland. In de meeste gevallen levert dit gelukkig geen ziekteverzuim op. Maar wordt een medewerker ernstig ziek, of heeft hij of zij een zwaar ongeluk gehad? Dan kan verzuim zeker het gevolg zijn. Daarom is het belangrijk dat uw klant hierover vooraf afspraken maakt met zijn of haar medewerkers. Dit doet uw klant in het wettelijk verplichte verzuimprotocol. In het verzuimprotocol beschrijft uw klant hoe hij of zij met ziekte in het buitenland en met ziekmeldingen omgaat:

In het geval van ziekte tijdens vakantie moet de medewerker zich bij uw klant ziek melden. Leg samen duidelijk vast dat de zieke medewerker uw klant dan zo snel mogelijk belt. Alleen een kort berichtje sturen is dan niet genoeg.

Uw klant mag de medewerker vragen om een medische verklaring te sturen. Waar deze verklaring kan worden opgehaald, hangt af van het vakantieland. Is de medewerker binnen de Europese Unie (EU) op vakantie? Dan kan de medische verklaring worden opgehaald bij het officiële controleorgaan van dat land. Uit deze verklaring moet blijken of hij of zij in staat is om te reizen. En deze verklaring moet (ook) in het Engels zijn. Buiten de EU moet de medewerker een lokale arts bezoeken die een verklaring kan schrijven in het Engels.

Nadat uw klant de ziekmelding en medische verklaring van zijn of haar medewerker heeft gekregen, moet deze naar de bedrijfsarts worden gestuurd. De bedrijfsarts brengt daarna advies uit over de situatie.

2. Ziek, en dan op vakantie

Iedereen heeft recht op vakantie. Dit geldt ook voor medewerkers die al langere tijd niet kunnen werken vanwege ziekte. Op vakantie ervaren mensen extra rust, zijn zij meestal vaker buiten en zijn zij tijdelijk verlost van veel verplichtingen. Dit verlaagt hun stressniveau en vermindert de kans om ziek te worden of ziek te blijven. Daarnaast bouwt een medewerker vakantiedagen op als hij of zij langdurig ziek is. Deze vakantiedagen kunnen zij net als gezonde medewerkers gewoon opnemen. Tijdens het vakantieverlof heeft de medewerker geen verplichtingen rond zijn of haar re-integratie. Afspraken bij de arbodienst en bedrijfsarts mogen tot na de vakantie worden verzet.

Op vakantie gaan is niet in alle gevallen een goed idee. Soms kan een vakantie namelijk het herstel in de weg zitten. Bijvoorbeeld als een medewerker met een rugblessure besluit om op skivakantie te gaan. Daarom moet de zieke medewerker eerst toestemming aan uw klant vragen om op vakantie te gaan. Als uw klant twijfelt of zijn of haar medewerker op vakantie kan, kan de bedrijfsarts advies geven. De uiteindelijke beslissing ligt bij uw klant.

Tijdens het opnemen van vakantiedagen heeft een medewerker recht op 100% van het loon. Wordt het loon teruggezet naar bijvoorbeeld 70%, omdat de medewerker in het tweede ziekte jaar zit? Dan moet de medewerker bij het opnemen van vakantiedagen 100% loon uitbetaald krijgen.

Let op: uw klant mag het verzoek van zijn of haar medewerker niet zomaar weigeren. Hiervoor is een goede reden en advies van de bedrijfsarts nodig. Heeft de medewerker geen toestemming, maar gaat hij of zij toch op vakantie? Dan mag uw klant deze medewerker een sanctie opleggen.

3. Ziek, en langdurig naar het buitenland

Soms kiezen zieke medewerkers ervoor om tijdens hun ziekte langdurig naar het buitenland te gaan. Zij willen bijvoorbeeld in het buitenland een behandeling krijgen. Dit komt vaak voor bij medewerkers die zich willen laten behandelen in hun land van herkomst, bijvoorbeeld omdat zij het daar aanwezige medische personeel goed kunnen verstaan. In de Nederlandse wet is opgenomen dat iedereen de vrijheid heeft om een eigen arts te kiezen. Deze medewerkers hebben hier dus recht op. Uw klant kan dan met zijn of haar medewerker afspreken om elke 6 weken een verklaring van de behandeld arts te sturen.

Raadt uw klant aan om deze medewerker voor vertrek eerst uit te nodigen voor een gesprek bij de bedrijfsarts. Er kan dan worden besproken wat de re-integratiemogelijkheden voor deze medewerker zijn. Zijn er re-integratiemogelijkheden in Nederland, dan is het niet de bedoeling dat deze medewerker naar het buitenland vertrekt voor de behandeling. Het woonland, Nederland in dit geval, is namelijk verantwoordelijk voor het medische oordeel en de re-integratie van de medewerker.

Blijf goed in contact met zieke medewerkers

Is een medewerker ziek in het buitenland, dan is het erg belangrijk om goed contact met hem of haar te onderhouden. Uw klant kan bijvoorbeeld af en toe bellen en informeren hoe het gaat.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Bron: Sazas