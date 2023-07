Accountant, welke samenwerking past bij jouw klanten?

Niet elke klant wil of kan zelf de boekhouding doen, daarom wil je als accountant of administrateur keuzemogelijkheden kunnen bieden. Want de ene klant wil alleen resultaten zien terwijl de ander ook graag gebruik wil maken van een facturatietool of zelfs de complete bedrijfsboekhouding wil bijhouden. In dit blog lees je alles over de samenwerkingsmogelijkheden voor jou en je klant via de Exact Online.

Een succesvolle samenwerking met klanten is essentieel voor het bouwen van sterke en duurzame relaties. Als accountant ben je de financiële expert die klanten ondersteunt bij hun zakelijke doelen. De manier waarop je samenwerkt met je klant bepaalt ook hoeveel waarde jouw kantoor kan toevoegen. Het is dus belangrijk om de juiste samenwerking te kiezen bij de juiste klant.

1. Je klant wil alleen de resultaten

Wil de klant volledig ontzorgd worden wat betreft zijn financiële boekhouding n? Dan krijgt deze alleen maatrapportages en een adviesrapportcockpit via Exact maar boekt niks zelf. Vaak wordt de administratie dan ook nog op papier aangeleverd. De boekhouding is volledig in beheer bij jou als accountant of administratiekantoor. Hierbij voldoet een standaard administratie in Exact Online Boekhouden voor accountants. Je verzorgt de BTW-aangifte en (jaar)rapportage voor de klant en levert dit aan via een online portal, digitaal of op papier.

2. Je klant wil niet boekhouden, wel factureren

Wil je klant niet zelf boekhouden, maar wel efficiënt samenwerken met jou als accountant of administratiekantoor? Dan is er een handige app via smartphone en desktop die je kunt aanbieden. Deze is gekoppeld aan de boekhouding die jij voert, en geeft de klant de mogelijkheid om facturen en offertes te maken en deze direct te versturen vanuit de app. Ook geeft het de mogelijkheid om bonnetjes en facturen in te scannen en direct door te sturen digitaal. Vervolgens kun je deze snel en efficiënt verwerken tot boekingen in de financiële boekhouding. Daarnaast kun je je klant via dashboards inzicht geven in kerncijfers, betalingen en kan je klant transacties goedkeuren. Bovendien kun je vragen naar ontbrekende gegevens, direct via de software. Doordat je in Mijn[Kantoor] je eigen kantoornaam en logo kunt gebruiken, is de app het visitekaartje van je kantoor.

3a. Je klant werkt zelf aan de boekhouding

Heeft de klant de omvang, kennis en juiste mensen om de boekhouding zelf te voeren? Dan is het vaak gunstiger als ze dit zelf doen in een boekhoudpakket voor ondernemers. Met name als er consequent veel transacties verwerkt moeten worden. Wanneer je klant zelf de boekhouding doet met Exact voor Boekhouden, dan kun je zijn administratie koppelen aan je eigen Exact Online accountancy omgeving. Zo krijg je volledig toegang tot de data en de functies die je klant gebruikt. Bovendien kun je heel makkelijk boekhoudtaken onderling verdelen. Je krijgt proactief signalen op zelfgekozen KPI’s. Zo ondersteun je klanten door belangrijke kansen en risico’s tijdig te signaleren.

3b. Je klant voedt de boekhouding vanuit bedrijfsprocessen

Sommige ondernemers hebben niet alleen behoefte aan een boekhoudpakket, maar ook aan software die hun primaire processen stroomlijnt. Denk aan inkoop, verkoop, voorraad, planning, productie en projecten. Om te voorkomen dat gegevens worden uitgewisseld tussen verschillende systemen, kan veel tijd worden bespaard. Een effectieve manier om dit te bereiken is dus door de primaire bedrijfsprocessen te koppelen aan de boekhouding. De boekhouding wordt dan automatisch bijgewerkt en de gegevens sluiten naadloos op elkaar aan.

Voor specifieke bedrijfstakken, zoals handel, productie, zakelijke dienstverlening en bouw biedt Exact Online branche-specifieke software. Deze oplossingen stellen ondernemers in staat om ook hun primaire processen, zoals voorraadbeheer, projectbeheer en productie, zelf te beheren.

Net als in scenario 3a kun je je accountancy omgeving koppelen aan de omgeving van de klant voor volledig inzicht in zijn boekhouding en primaire processen.

Als je geïnteresseerd bent, kun je hier productmateriaal bekijken dat je kunt delen met je klanten.

Als je er eenmaal uit bent welk scenario bij je klant past, kun je een verwijzing of uitnodiging voor een specifiek product sturen. Daarmee zorg je er voor dat je klant direct gekoppeld is aan jouw abonnement om samen te werken. Meer weten? Download hier de brochure ‘slim samenwerken’.