Denk voor 10 augustus mee over fiscale onderwerpen

In het najaar organiseert de Belastingdienst weer de intermediairdagen. Dit zijn regionale bijeenkomsten waar fiscale dienstverleners worden bijgepraat over alles wat er speelt op fiscaal gebied. Aan koepelorganisaties is gevraagd welke onderwerpen van belang zijn voor fiscale dienstverleners. NBA vraagt leden een enquête in te vullen.

Uiteraard komen sowieso het Belastingplan 2024 en diverse actuele ontwikkelingen aan bod. Maar er speelt ongetwijfeld meer bij fiscale dienstverleners. Waar lopen zij tegenaan? Welke onderwerpen roepen vragen op? Op welke thema’s kan de Belastingdienst verduidelijking geven? De NBA heeft een enquête online gezet. Deze kan tot 10 augustus worden ingevuld.

Community

Op het community platform delen de NBA-vertegenwoordigers in het Becon-overleg actuele fiscale ontwikkelingen die relevant zijn voor de dagelijkse praktijk van financiële dienstverleners en halen ze knelpunten op die zij kunnen aankaarten bij de Belastingdienst. Dat laatste gebeurt vooral tijdens de door de community georganiseerde ontbijtsessies die voorafgaand aan de overleggen met de Belastingdienst worden georganiseerd. Ervaart u knelpunten in de contacten met de Belastingdienst dan is dit de plek om ze in te brengen.

De NBA nodigt leden uit om lid van de community te worden. De volgende ontbijtsessie is op vrijdag 1 september 2023. De resultaten van de enquête worden ook gedeeld in de community.