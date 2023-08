Teams Bellen biedt Vermetten een veilige en schaalbare bereikbaarheids-oplossing

De overstap naar Teams Bellen is door Vermetten en Asista zorgvuldig voorbereid. Daniël: “We hebben de medewerkers voorbereid aan de hand van webinars, e-learnings, FAQ’s en persoonlijke instructies voor de telefonistes. Teams is op voorhand goed ingesteld maar elke medewerker kan op basis van persoonlijke voorkeuren heel veel aanpassingen doen in de app.” Op het kantoor zijn dan ook afspraken gemaakt over een aantal praktische zaken. “We raden medewerkers aan om een persoonlijke voicemail in te stellen en met collega’s goede afspraken te maken over het doorschakelen.” Medewerkers worden gestimuleerd om de app vooral ook uit te proberen. Hierdoor ontdekte het kantoor bijvoorbeeld dat het 0800-nummer van de Belastingdienst niet bereikbaar was. “Dat was niet zo handig, maar je kunt niet alles voorkomen”, illustreert Daniël. Gelukkig kon deze kinderziekte snel verholpen worden.

Daarnaast leefden er ook wel vragen over het bellen via Teams en hoe het precies werkt. “Het was niet voor iedereen logisch om zakelijk te bellen via een ander nummer. Maar of je nu via WhatsApp belt, via de Vialer app of de Teams App, qua gebruik verschilt het niet zoveel.” Inmiddels loopt al het inkomende en uitgaande telefoonverkeer via Teams en raken ze bij Vermetten steeds meer gewenst aan deze klantvriendelijke en efficiënte telefonieoplossing. “Bellen via Teams is niet moeilijk, maar het is wel even wennen. Natuurlijk waren er een aantal issues, zoals gebruikelijk bij zo’n grote veranderen. Met de praktische ondersteuning vanuit Asista zijn ook die incidenten snel verholpen”, besluit een enthousiaste Daniël Alfrink.

