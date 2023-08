Spaar-BV verliest aantrekkelijkheid door gewijzigde belastingregels

De aantrekkelijkheid van de spaar-BV is sterk verminderd door recente veranderingen in belastingregels. René Bruel, vermogensplanningsexpert bij ABN Amro MeesPierson, benadrukt in het FD dat de voordelen nu vooral gelden voor aandelen en vastgoed met een bescheiden rendement. Door de nieuwe vermogenstaks, die nauw aansluit bij de feitelijke spaarrente, blijkt het fiscaal gunstiger om dergelijke vermogens in een BV onder te brengen.

Gevolg kerstarrest

De trend keerde sinds het kerstarrest van de Hoge Raad in 2021, waarin het belasten van veronderstelde rente-inkomsten als strijdig met Europees recht werd bestempeld. De Belastingdienst hanteert nu daadwerkelijke rentecijfers om forfaitaire rente-inkomsten vast te stellen. Dit maakt de spaar-BV niet langer fiscaal aantrekkelijker voor spaarders. In 2017 was dit anders: de rente neigde naar 0%, terwijl effectieve belasting in box 3 tot 1,7% van het vermogen kon bedragen.

Voordeel

Bruel stelt dat de spaar-BV nog voordelig kan zijn voor ‘overige bezittingen’ in box 3, waarbij rendement wordt berekend op basis van langjarige gemiddelden. Voor aandelen, vastgoed en obligaties met rendementen onder de 4,1% à 5,2% kan een spaar-BV gunstig blijven. Dit voordeel kan echter verdwijnen als een volgende regering een vermogenstaks op basis van daadwerkelijk behaalde rendementen introduceert, zoals eerder geambieerd.

