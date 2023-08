Adviseer klanten Exact Online en verdien een Gouden Luca

Misschien heb je het al gehoord of gelezen: accountants- en administratiekantoren kunnen ook dit jaar weer een Gouden Luca verdienen door hun klanten Exact Online te adviseren. Als je je klanten vóór 30 september 2023 uitnodigt voor Exact Online boekhoudsoftware dan spaar je automatisch punten bij voor een Gouden Luca. Deze award is hét bewijs dat je als accountant een waardevolle partner bent voor ondernemers in het bereiken van financieel succes.

Wat is een Gouden Luca?

De Gouden Luca is een jaarlijkse onderscheiding vanuit Exact voor accountants- en administratiekantoren. Zie de Gouden Luca als blijk van waardering voor jouw keuze om je klanten Exact te adviseren voor slim online samenwerken. Punten verdien je door jouw klanten te helpen automatiseren met Exact Online. Het aantal punten dat je binnenhaalt, bepaalt of je in december een Gouden Luca level 1, 2, 3 of 4 in ontvangst mag nemen. Lees hier alles de ins & outs van de Gouden Luca’s.

Waarom een Gouden Luca?

Als accountant of boekhouder ben je een strategisch sparringpartner voor ondernemers. Je adviseert ook op het vlak van boekhoudsoftware en ondersteunt bedrijven op die manier op hun weg naar succes. Je weet wat je klant nodig heeft om slim en efficiënt met je samen te werken, welke begeleiding hij nodig heeft en welk branche specifiek pakket het best bij hem past. Niet zo gek dus dat Exact vindt dat jouw advies en dienstverlening de nodige waardering verdienen. Met zo’n Gouden Luca op kantoor zien je klanten in één oogopslag wat je waard bent.

Zo maak je kans op de onderscheiding

Wil jij ook graag een Gouden Luca aan de muur hangen? Je hebt tot 30 september 2023 de tijd om punten te verzamelen voor je Gouden Luca. Dit doe je door je klanten uit te nodigen voor Exact Online, wat snel en gemakkelijk kan via de uitnodigingswizard. Je kunt de administratie vooraf inrichten en je klant uitnodigen voor een 30 dagen gratis en vrijblijvend proefabonnement. Of een betaald abonnement natuurlijk.

Manieren van samenwerken

Misschien twijfel je nog welke manier van samenwerken bij je klant past. Wil de klant wel of niet zelf boekhouden? Of misschien alleen factureren? Het kan ook zijn dat hij alleen de resultaten wil ontvangen en verder helemaal ontzorgd wil worden door jou. In het blog over samenwerkingsscenario’s lees je meer over de manieren waarop jij en je klant met Exact Online kunnen samenwerken.

Kom nu in actie, ontvang je Gouden Luca in december! Hoeveel klanten heb jij die meer uit hun boekhouding kunnen halen? Met wie kun je (nog) efficiënter samenwerken, helpen met meer financieel inzicht en minder zorgen? Nodig hen dan deze maand nog uit en je haalt de laatste punten binnen op weg naar jouw Gouden Luca. Ga naar de uitnodigingswizard en het proces wijst zich vanzelf. Je klanten zullen je dankbaar zijn.