Kabinet komt met lastenverzwaring hogere inkomens

De drempel voor de hoogste belastingschijf (49,5%) wordt komend jaar verlaagd. Het betekent dat meer verdienende Nederlanders meer inkomstenbelasting gaan betalen. Hiermee hoopt het demissionaire kabinet €1,6 mrd op te halen, wat nodig is om armoedeplannen te betalen. Dat melden bronnen in politiek Den Haag.

Woensdag werd al bekend dat het kabinet een akkoord had bereikt over de begroting voor volgend jaar. Daarin wordt zo’n €2,2 mrd uitgetrokken voor armoedebeleid. Hoe dat moet worden gefinancierd lekte donderdag grotendeels uit. Veruit het grootste deel van het benodigd geld komt door het verschuiven van de schijf voor het toptarief. Dat meldt het Financieel Dagblad.

Inflatiecorrectie

Elk jaar corrigeert het kabinet tal van fiscale regelingen voor de inflatie. Hiermee wordt voorkomen dat geldontwaarding ervoor zorgt dat de totale belastingdruk toeneemt. Met de huidige inflatie zou een correctie van 9,9 procent nodig zijn om ervoor te zorgen dat Nederlanders verhoudingsgewijs evenveel belasting blijven betalen. Voor de inkomstenbelasting hanteert het kabinet nu echter een correctie van 3,55%. Het toptarief gaat daarmee van €73.032 naar een kleine €76.000. Dat levert direct al €1,6 mrd op.

De rest van het pakket wordt betaald uit een meevaller op de winstbelasting van €275 mln. Het tarief gaat niet omhoog. Er is wel over gesproken, maar het kabinet vindt het niet nodig nu er toch al meer geld binnenkomt dankzij hoger dan verwachte winsten. De laatste €100 mln komt van een verhoging van de accijns op tabak (€46 mln) en alcohol (€54 mln). Verder zijn er nog een paar meevallers.

De begroting staat dit jaar in het teken van de groeiende armoede. Zonder extra maatregelen zouden volgend jaar bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens komen. Dat komt deels doordat de steunpakketten, die vorig jaar in het leven zijn geroepen vanwege de dure boodschappen en energie, in 2024 aflopen. Zo komt er een eind aan de energietoeslag van 1.300 euro voor de laagste inkomens.

Bron: FD.nl