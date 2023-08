PwC strategisch kennispartner van de KNVB

Per 1 september verbindt PwC zich als strategisch kennispartner aan de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Volgens de accountancy- en adviesorganisatie sluit de missie van de KNVB goed aan bij waar PwC voor staat.

Betaald voetbal verbindt 8,2 miljoen Nederlanders door alle lagen van de bevolking heen. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door PwC in 2021 in opdracht van de KNVB, de Eredivisie CV (ECV) en de Coöperatie Eerste Divisie (CED). De maatschappelijke impact van voetbal is enorm, voetbal speelt een belangrijke rol in de maatschappij en in het leven van miljoenen Nederlanders. Voetbal heeft de unieke kracht om mensen te verbinden. Een kracht die in Nederland door geen andere sport, evenement of activiteit wordt geëvenaard. CEO Agnes Koops-Aukes: ‘In de laatste jaren van het vorige partnerschap met de KNVB hebben we ons bezig gehouden met het vergroten van de maatschappelijke relevantie van voetbal. Dit zal opnieuw een belangrijk onderdeel worden van de toekomstige samenwerking.’

KNVB wil stap zetten

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal KNVB, beaamt dit en vult aan: ‘Met ons strategisch plan 2022-2026 leggen we de lat op verschillende terreinen weer hoger. Strategische en organisatorische inzichten zijn nodig om die volgende stap te kunnen maken. Daarom zijn we heel blij met PwC als onze kennispartner.’

De KNVB werkt samen met betaald voetbalclubs, amateurverenigingen, de overheid en maatschappelijke en commerciële partners om positieve impact te maken op de samenleving. Van Leeuwen: ‘Het voetbal heeft de samenleving zoveel te bieden en dat willen we graag onderbouwd en structureel overbrengen. Maar we zien meer kansen waarbij we samen met PwC impact kunnen maken’. Koops-Aukes: ‘Onze brede kennis en expertise op uiteenlopende thema’s zetten we in voor de uitdagingen waar de KNVB mee te maken heeft om samen een zo groot mogelijk maatschappelijke impact te maken. Ik ben dan ook erg enthousiast over onze nieuwe samenwerking.’

Op de foto (vlnr): Veronique Roos-Emonds (lid van de raad van bestuur PwC Nederland),

Marianne van Leeuwen (directeur betaald voetbal KNVB), Agnes Koops-Aukes (CEO PwC Nederland), Dave Dekker (commercieel directeur KNVB).