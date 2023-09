Een gezonde werkomgeving: tips voor duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid; een begrip dat vele voordelen biedt aan werkgevers, medewerkers en de maatschappij als geheel. Het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers kan een uitdaging zijn. Daarom geeft Sazas in dit artikel tips over hoe u uw klant kunt helpen bij het verbeteren en vergroten van de duurzame inzetbaarheid.

Wat betekent duurzame inzetbaarheid?

Kort gezegd betekent duurzame inzetbaarheid dat iemand tot zijn of haar pensioen blijft werken met zoveel mogelijk energie, bekwaamheid, motivatie en fitheid. Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten, is het belangrijk dat werkgevers weten wie welke kwaliteiten heeft. En hoe deze kwaliteiten samen met de medewerkers ingezet kunnen worden.

Een onderwerp als duurzame inzetbaarheid kan vragen oproepen bij medewerkers. Het is belangrijk dat werkgevers dit onderwerp daarom bespreekbaar maken en zorgen dat er een contactpersoon is die hierover meer kan vertellen. Goed contact hierover kan een groot verschil maken. De juiste aandacht zorgt ervoor dat medewerkers:

Breed inzetbaar blijven;

Minder lichamelijke klachten krijgen;

Gemotiveerd en betrokken zijn en blijven;

Met plezier hun werk blijven doen.

Tips voor duurzame inzetbaarheid

In gesprek blijven

Werkt uw klant aan duurzame inzetbaarheid binnen zijn of haar bedrijf? Dan komen hierbij vaak veel ontwikkelingen kijken. Daarom is het belangrijk dat uw klant als werkgever weet wat deze ontwikkelingen zijn en deze met medewerkers deelt. Zo weten zij altijd wat er speelt.

Rekening houden met het werkvermogen binnen het bedrijf

De Work Ability Index (WAI) is een vragenlijst die meet in hoeverre medewerkers lichamelijk en geestelijk in staat zijn hun werk te doen (workability). De WAI zegt dus iets over de lichamelijke en geestelijke toestand van medewerkers en hoe goed zij hun werk kunnen uitvoeren. Dit geeft vorm aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen het bedrijf van uw klant. Door hun werkvermogen te meten, kan uw klant maatregelen nemen om de duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Ontwikkeling stimuleren

Het is belangrijk dat uw klant samen met zijn of haar medewerkers bekijkt wat hun kwaliteiten zijn en hoe die binnen het bedrijf passen. Wil iemand zich graag ontwikkelen of meer leren over een ander vakgebied? Uw klant kan hem of haar hier dan de ruimte voor geven. Op deze manier kan uw klant de duurzame inzetbaarheid vergroten.

Is er genoeg uitdaging?

Kwalitatief goede en uitdagende functies zijn belangrijk om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Zijn er afwisselende werkzaamheden? Kunnen medewerkers zelf beslissingen nemen? Dit en meer zorgt ervoor dat er voldoende uitdaging voor medewerkers is en ze langer het werk kunnen blijven doen.

Goede arbeidsomstandigheden

Uw klant kan goede arbeidsomstandigheden garanderen als die ervoor zorgt dat het werk veilig is en onderzoekt of het werk lichamelijk niet te zwaar of eenzijdig is. En hoe zit het met de werkdruk? Ligt dat op een gezond niveau en kunnen medewerkers de werkdruk goed aan?

De juiste werk- privébalans

De balans tussen werk en privé blijft een aandachtspunt. Voor uw klant is het belangrijk om medewerkers voldoende ruimte en rustmomenten te geven. Op tijd rust nemen om te ontspannen, bijvoorbeeld door op vakantie te gaan, zorgt voor een beter werk-privébalans.

Bewegen stimuleren

Uit onderzoek blijkt dat langdurig zitten de kans op aandoeningen als diabetes en hart- en vaatziekten kan vergroten. Ook kan de kans op overgewicht en verschillende geestelijke aandoeningen groter worden. Uw klant kan het daarom voor medewerkers mogelijk maken om tijdens werktijd (meer) te bewegen. Dit kan een simpel rondje wandelen zijn tijdens de pauze. Maar ook een abonnement bij de lokale sportschool is een mogelijkheid. Voldoende bewegen levert een bijdrage aan de vitaliteit van medewerkers. Iemand die vitaal is, meldt zich vaak minder snel ziek, is meer betrokken bij het bedrijf en waardeert zijn of haar functie.

Hoe zorgen u en uw klant voor bewustzijn rondom duurzame inzetbaarheid?

Door middel van bijvoorbeeld nieuwsbrieven, bijeenkomsten of door samen activiteiten uit te voeren rond dit thema, maakt uw klant zijn of haar medewerkers bewust van duurzame inzetbaarheid. Maar er zijn meer mogelijkheden. Het kan ook een onderdeel zijn van het functioneringsgesprek: ‘Hoe voelt een medewerker zich?’, ‘Vind de medewerker dat hij of zij voldoende kennis heeft om het werk naar een hoger niveau te tillen?’, ‘Moet er iets veranderen om het werk leuker te maken?’.

