‘Winstgevendheid onder druk door lastenverzwaring vpb uit Belastingpakket 2023’

Bij een derde van de bedrijven staat de winstgevendheid onder druk doordat er afgelopen januari twee lastenverzwaringen in de vennootschapsbelasting zijn doorgevoerd. Dat komt naar voren uit onderzoek van Nextens in aanloop naar Prinsjesdag 2023. Het onderzoek is uitgevoerd onder 850 financieel verantwoordelijken. De lastenverzwaringen in de vennootschapsbelasting bestonden uit de verhoging van het belastingtarief van 15 naar 19 procent, en de verlaging van de eerste tariefschijf waar het lage tarief voor geldt van €395.000 naar €200.000. Deze verzwaringen werden afgelopen Prinsjesdag aangekondigd.

Belastingpakket 2023

De lastenverzwaring in de vennootschapsbelasting was slechts één van de vele fiscale maatregelen voor bedrijven, die voortkwamen uit het Belastingpakket van 2023. Andere punten waren onder andere de verstrakking van de gebruikelijkloonregeling, de uitfasering van de oudedagsreserve en de verlaging van de zelfstandigenaftrek. Kijkend naar al deze maatregelen vindt maar liefst 59 procent van de finance professionals dat het Belastingpakket 2023 ondernemers weinig voordelen heeft opgeleverd. Daarbij heeft twee op de vijf organisaties (38%) ook veel werk gehad aan de fiscale verandering van dit Belastingpakket.

Minimumloon

Eind november 2022 kwamen de sociale partners overeen dat het minimumloon met ruim 10 procent zou gaan stijgen per januari 2023. In juli 2023 kwam daar nog een stijging van 3,13 procent bovenop. Dat heeft veel van bedrijven gevraagd, blijkt uit het onderzoek: 30 procent moest zich in bochten wringen om de sterke verhoging te kunnen betalen.

Tegelijkertijd kwam de fiscus bedrijven ook tegemoet door de werkkostenregeling te verruimen van 1,92 procent naar 3 procent over de eerste €400.000 van de fiscale loonsom. Alleen blijkt men daar niet massaal gebruik van te maken. Slechts 45 procent van de finance professionals geeft aan dat hun bedrijf ten volste gebruik zal maken van de eenmalige verruiming.

Juliette Goetzee, Managing Director bij Nextens: “Het Belastingpakket dat afgelopen Prinsjesdag werd aangekondigd, was een van de meest impactvolle pakketten van de afgelopen jaren. Ik ben er dan ook niet verbaasd over dat veel ondernemingen er de nodige uitdagingen door ervaren. Het kost vaak even om de bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe maatregelen. Wat dat betreft scheelt het dat er voor komend jaar relatief weinig aanpassingen verwacht worden gezien het demissionaire kabinet. Daardoor hebben bedrijven een jaartje extra om de processen op de rit te krijgen.”