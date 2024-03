Kamer ontstemd over PwC-advies, bestuurder: geen schimmige constructie

D66-Kamerlid Joost Sneller heeft kritische Kamervragen gesteld over een advies van PwC aan klanten met als doel om renteaftrek voor de winstbelasting te behouden. Ook andere Kamerleden zijn ontstemd, meldt het FD. Voorzitter van de belastingadviestak van het accountantskantoor Janet Visbeen zegt op haar beurt dat er niets geheimzinnigs is gebeurd.

Innophos

De rechtbank in Amsterdam heeft een streep gezet door een fiscale constructie die PwC in 2018 aan klanten voorstelde, werd onlangs bekend. Het plan was bedoeld om renteaftrek voor de winstbelasting te behouden voor bedrijven die door een wetswijziging dit voordeel dreigden te verliezen.

Het betwiste advies draaide om het Amerikaanse bedrijf Innophos, actief in de voedings- en chemische industrie. PwC adviseerde Innophos om twee Nederlandse dochterondernemingen met terugwerkende kracht te laten fuseren om zo de beperking van de renteaftrek te omzeilen die toenmalig staatssecretaris Snel doorvoerde. De fusie mislukte omdat de stukken niet op tijd werden gedeponeerd in het handelsregister. Maar ook als de fusie op tijd zou zijn voltooid was de renteaftrek niet toegestaan, oordeelde de rechtbank. Dit vanwege een ‘besmette handeling’, waarbij eigen vermogen werd verschoven om de renteaftrek te genereren. Dat de rechtbank daar niet mee akkoord gaat is terecht volgens de Belastingdienst, die mogelijk nog naheffingen op gaat leggen.

Kamervragen

D66’er Sneller wil nu onder andere van staatssecretaris Van Rij van Financiën weten wat hij van de kwestie vindt en stelt zich behoorlijk kritisch op over de rol van PwC: “Deelt u de mening dat praktijken van bedrijven die gericht zijn op ontwijken van het betalen van belasting nadelige gevolgen hebben voor de maatschappij, en dat dit ingaat tegen het principe dat iedereen (dus ook bedrijven) eerlijk belasting moet betalen? Kunt u schetsen welke stappen u onderneemt om dergelijke praktijken te voorkomen?” en: “Welke mogelijkheden ziet u om bedrijven te stimuleren om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen bij het tegengaan van dergelijke praktijken, met oog op de commissie die PwC in 2016 heeft ingesteld die de maatschappelijke context meeweegt bij belastingadviezen? Welke mogelijkheden ziet u om te bevorderen dat dergelijke instrumenten niet alleen op papier geregeld zijn, maar ook daadwerkelijk succesvol ingezet worden?” Alle Kamervragen van Sneller zijn hier te vinden.

Tegenover het FD laten ook GroenLinks-PvdA en NSC zich kritisch uit. NSC-Kamerlid Folkert Idsinga noemt het teleurstellend ‘om te zien dat ondanks alle maatschappelijke verontwaardiging, de beloofde beterschap en de gedragscodes het kat-en-muisspel rondom belastingconstructies toch niet lijkt te zijn gestopt’.

Reactie PwC

Hoofd van de belastingadviespraktijk bij PwC Janet Visbeen is het er niet mee eens dat PwC niet zou doen wat het zegt, namelijk in de adviezen waar relevant klanten wijzen op de maatschappelijke context waarin zij fiscale beslissingen nemen. De advisering is transparant voor de belastingautoriteiten, zegt Visbeen. “Het beeld dat wij een soort schimmige constructie hebben geadviseerd zit mij dwars, met name omdat deze advisering zowel in de fiscale advieswereld als bij de overheid destijds breed bekend was.”

Bron: FD