Kamerbrief aanpak belastingconstructies en fiscale regelingen

Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over de totale invulling van de taakopdracht belastingconstructies en fiscale regelingen en de uitkomst van de inventarisatie van belastingconstructies.

Het gaat bij belastingconstructies om het zodanig structureren, omvormen dan wel schuiven van transacties, inkomen, winst en vermogen opdat zo min mogelijk belasting wordt betaald. Dit gebruik staat op gespannen voet met wat met de wetgeving bij invoering is beoogd, schrijft Van Rij.

De opbrengst van de inventarisatie belastingconstructies

Het ministerie van Financiën heeft langs drie kanalen opmerkelijke belastingconstructies geïnventariseerd; 1) via de landelijke vakcoördinatoren van de Belastingdienst; 2) binnen het kerndepartement Financiën en; 3) via internetconsultatie.

In deze brief worden geïnventariseerde constructies toegelicht waarvoor;

• maatregelen om deze aan te pakken zijn opgenomen in het Belastingplanpakket 2024 dan wel maatregelen waarvan de opbrengst van de aanpak wel is verwerkt in de Miljoenennota 2024 maar nog niet als wetsvoorstel zijn uitgewerkt.;

• maatregelen in beeld zijn dan wel thans worden onderzocht. Voor een aantal kan eventuele conceptwetgeving op redelijk korte termijn in consultatie worden gebracht ter voorbereiding op toekomstige besluitvorming;

• de aanpak fundamenteel onderzoek vereist voordat beleidsopties kunnen worden geschetst.

Belastingconstructies waarvan de opbrengst van de aanpak is verwerkt in de Miljoenennota 2024:

Aan derden verhuurd vastgoed standaard aanmerken als beleggingsvermogen in de BOR en DSR

Aanpak vastgoedaandelentransacties met overgangsrecht

Versterking aanpak dividendstripping

Aanpak opknipgedrag bij vastgoedbv’s om maximaal te profiteren van renteaftrek

Belastingconstructies waarvan op dit moment de aanpak met concrete maatregelen wordt onderzocht:

De aanpak van kortdurende verhuurconstructies in de btw

De aanpassing van de splitsingsvrijstelling in de ovb

De kavelruilvrijstelling in de ovb

Agiostortingen in box 3

Constructies waarvan de aanpak fundamenteel onderzoek vereist voordat beleidsopties kunnen worden geschetst:

Knelpunten rond onbelaste vermogensoverdrachten, waarvan de aanpak grondig onderzoek vereist

Overige belastingconstructies in de btw-sfeer

Kamerbrief aanpak belastingconstructies en fiscale regelingen