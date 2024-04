Voorjaarsnota 2024: vermindering mkb-winstvrijstelling, aanpak opmerkelijke belastingconstructies

Minister Van Weyenberg van Financiën stuurde deze week de Voorjaarsnota 2024 naar de Tweede Kamer. Wat valt er op fiscaal gebied op? Het kabinet kondigt onder andere de aanpak van een aantal opmerkelijke belastingconstructies aan, die wordt uitgewerkt als wetsvoorstel in het pakket Belastingplan 2025, de Fiscale verzamelwet 2025 of het Eindejaarsbesluit 2024.

Accountancy Vanmorgen pikte enkele fiscale aspecten uit de Voorjaarsnota:

Het demissionaire kabinet heeft besloten om emissievrije personenauto’s vanaf 2026 korting op de motorrijtuigenbelasting te geven van 40%, aflopend naar 35% in 2029 en 30% in 2030. Zo wil het demissionaire kabinet de aanschaf van emissievrije auto’s de komende jaren verder stimuleren.

Bij de inkomsten waren dit jaar tegenvallers. De Kamer draaide eind vorig jaar enkele maatregelen uit het Belastingplan terug, zoals het afschaffen van de salderingsregeling voor zonnepanelen en het afschaffen van energiebelasting voor zware industrie. Dit kostte de staat een half miljard euro in 2025 en bijna een miljard structureel. Voor de dekking van deze tegenvallers heeft het kabinet in deze Voorjaarsnota een technische invulling afgesproken, zoals bijvoorbeeld een hogere energiebelasting voor de hogere schijven en een vermindering op de mkb-winstvrijstelling.

Opmerkelijke belastingconstructies

Het kabinet heeft eerder toegezegd met een jaarlijkse lijst van opmerkelijke belastingconstructies te komen en deze als bijlage bij de Voorjaarsnota naar de Tweede kamer te sturen. Bij Voorjaarsnota 2023 is dit voor het eerst gebeurd. In de tweede editie van de bijlage Opmerkelijke belastingconstructies wordt de stand van zaken met betrekking tot negen belastingconstructies beschreven.

De aanpak van deze constructies wordt uitgewerkt als wetsvoorstel in het pakket Belastingplan 2025, de Fiscale verzamelwet 2025 of het Eindejaarsbesluit 2024.

Het gaat hier om:

– Constructies in de kavelruilvrijstelling.

– Kortdurende verhuurconstructies in de btw.

– Belastingontwijking via de splitsingsvrijstelling in de OVB.

– Opknipgedrag bij vastgoed-bv’s om maximaal te profiteren van renteaftrek.

– Belastingontwijking via niet reguliere afwikkeling van pensioenaanspraken in de bv.

Ten tweede wordt in de bijlage van de Voorjaarsnota 2023 de aanpak van een aantal constructies beschreven die als wetsvoorstel in het aangenomen pakket Belastingplan 2024 zijn opgenomen. Het betreft hier:

– Ontwijking van BTW & OVB via vastgoedaandelentransacties.

– Dividendstripping.

– Belasting ontlopen via verhuurd vastgoed in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting en de doorschuifregeling (DSR) aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting.

Tot slot wordt nog een constructie beschreven die ook op de lijst van 2023 terugkwam waarvan de aanpak nog in ontwikkeling is. Het gaat hier om:

– Ontwijking van heffing in box 3 via agiostorting en terugkopen van bezittingen.

Tijdens het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken is op 9 april jl. de motie Idsinga c.s. aangenomen over een constructie in de lucratiefbelangregeling. De minister heeft in dat debat toegezegd deze constructie te onderzoeken en zal de Kamer daarover vóór het zomerreces van 2024 nader informeren.

Lees hier meer over onder andere de aanpak van opmerkelijke belastingconstructies.