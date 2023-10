Personalia | HLB Blömer accountants en adviseurs verwelkomt twee nieuwe partners

HLB Blömer accountants en adviseurs heeft op 1 oktober 2023 Bas Sluis en Taco Holwerda tot nieuwe partners benoemd. Na de fusie eerder dit jaar met VERDER accountants en adviseurs en met de nieuwe toetreding wordt de partnergroep uitgebreid naar 14 partners in totaal.

HLB Blömer bestaat al ruim 100 jaar en is een full-service accountants- en adviesorganisatie in de regio Utrecht. ‘De benoeming van Bas en Taco betekent een verdere versterking van de organisatie en eigentijdse dienstverlening’, licht het kantoor de benoemingen toe. ‘We vinden het belangrijk om te blijven groeien als organisatie, als directie, team en individu. We zijn dan ook trots met deze uitbreiding die passend is voor de groeiambitie van HLB Blömer.’

Bas Sluis

Bas Sluis (l) is sinds 2006 werkzaam bij HLB Blömer en heeft een ruime ervaring in de (wettelijke) controlepraktijk. Zijn aandacht zal de komende jaren uitgaan naar de verdere ontwikkeling van zijn klantenportefeuille, innovatie van de huidige en toekomstige dienstverlening van het kantoor. Hij versterkt de huidige partnergroep met innovaties op het gebied van data-analyse en de ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheidsverslaggeving (CSRD). “De afgelopen 17 jaar heb ik mij kunnen ontwikkelen van assistent tot extern accountant en HLB Blömer heeft mij hiervoor altijd alle ruimte en mogelijkheden gegeven. Enorm trots ben ik om de partnergroep van HLB Blömer te versterken en zal me naast mijn portefeuilleklanten ook nadrukkelijk bezighouden met de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving (CSRD), een onderwerp dat mij ook op persoonlijk vlak als vader van twee jonge kinderen interesseert. Ik ben van mening dat wij als accountant een belangrijke en betekenisvolle rol kunnen vervullen op dit vlak en draag hier graag mijn steentje aan bij!”

Taco Holwerda

Als belastingadviseur zorgt Taco Holwerda (r) voor pasklare oplossingen waarmee de klant vooruit kan. Hij beschikt over ruime ervaring in de MKB-adviespraktijk met een focus op loonheffingen, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Vakkundig en toegewijd werkt hij graag met klanten en collega’s aan het beste resultaat. Daarnaast zet hij zich breed in voor de organisatie onder meer in de innovatie van huidige en toekomstige dienstverlening en het bevorderen van persoonlijke groei en werkgeluk van medewerkers. “HLB Blömer is een unieke organisatie met fijne klanten en collega’s. Sinds 2002 werk ik hier met veel plezier binnen een hecht team van fiscalisten. Van junior belastingadviseur ben ik in de loop der jaren doorgegroeid naar een senior positie met focus op vakkennis en teamleiding, mede door de samenwerking met klanten en collega’s. Binnen HLB Blömer ben ik op mijn plek en ik bedank mijn collega´s voor het vertrouwen dat mij gegeven is. In mijn nieuwe functie zet ik mij volledig in voor onze klanten en de organisatie. De recente versterking met de fiscalisten en accountants van VERDER bieden mooie kansen om aan te pakken.”