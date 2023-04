HLB Blömer versterkt zich met Verder Accountants | Fiscalisten

HLB Blömer breidt uit met het Utrechtse Verder Accountants | Fiscalisten. Ze gaan samen verder onder de naam HLB Blömer accountants en adviseurs.

Frank Verleg, partner bij HLB Blömer, geeft aan dat wat hem betreft van een belang van private investeerders voorlopig geen sprake is: ‘In een markt waarin op dit moment veel overnames plaatsvinden en private equity zijn intrede gedaan heeft, willen wij samen met Verder werken aan een organisatie die de komende jaren een zelfstandige koers blijft varen.’ Volgens hem is er sprake van een ‘menselijke fit’ tussen beide organisaties. ‘Daarnaast delen we een visie op onze toekomst.’

Niet actief gezocht

Timo van Eeden, partner bij Verder: ‘Wij hebben de afgelopen jaren een hele mooie zelfstandige groei doorgemaakt. Wij waren niet actief op zoek naar een fusiepartner, maar tijdens het kennismakingsproces gedurende de afgelopen maanden zijn wij ervan overtuigd dat deze fusie met HLB Blömer voor onze klanten, mensen en dienstverlening een prachtige stap vooruit betekent.’ Doorslaggevend waren volgens Van Eeden de overeenkomsten in de wijze waarop beide organisaties omgaan met werkgeluk van medewerkers en kwaliteit van dienstverlening aan de klanten.

Verder vanuit Nieuwegein

De komende tijd wordt door de kantoren gewerkt aan de integratie van beide organisaties. De kantoren worden samengevoegd in Nieuwegein op de bestaande locatie van HLB Blömer. Vanaf dan zal het team van HLB Blömer – nu 90 mensen groot – uit ongeveer 115 medewerkers bestaan, waaronder een directie bestaande uit twaalf partners.

HLB Blömer sloot zich onlangs aan bij duurzaamheidsplatform Green by Blue en breidde het aantal partners begin dit jaar uit tot zeven. Het bedrijf bestaat sinds 1917 en is actief in de regio Utrecht. Sinds 2015 maakt HLB Blömer deel uit van het internationale HLB-netwerk, dat in Nederland vijf aangesloten kantoren kent.