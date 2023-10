De aflossingsvrije lening bij overname economische eigendom na echtscheiding

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of het aandeel in de aflossingsvrije lening dat de belastingplichtige van zijn ex-partner overneemt bij de verkrijging van de economische eigendom van de woning bij echtscheiding een eigenwoningschuld is.

Aanleiding

De belastingplichtige en zijn partner hebben vóór 2013 samen een woning gekocht (beiden voor 50%), waarvoor zij een aflossingsvrije lening zijn aangegaan. Na 2013 gaan de belastingplichtige en zijn partner scheiden. Volgens het echtscheidingsconvenant blijft de belastingplichtige in de woning wonen en draagt zijn ex-partner de economische eigendom van haar eigendomsaandeel in de woning over aan de belastingplichtige. In het echtscheidingsconvenant is ook geregeld dat de belastingplichtige vanaf dat moment het aandeel van zijn ex-partner in de aflossingsvrije lening overneemt.

Vraag

Is het aandeel in de aflossingsvrije lening dat de belastingplichtige van zijn ex-partner overneemt een eigenwoningschuld?

Antwoord

Nee. Het aandeel in de aflossingsvrije lening dat de belastingplichtige van zijn ex-partner overneemt, voldoet niet aan de voorwaarden voor kwalificatie van eigenwoningschuld van artikel 3.119a, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001).

Een nadere beschouwing hierover is te vinden bij het door de Belastingdienst gepubliceerde standpunt.