Een op drie finance professionals is meeste tijd kwijt aan rapportages

36 procent van de finance professionals is momenteel het meeste tijd kwijt aan het maken van financiële rapportages. Dat blijkt uit onderzoek van Moss, het financieel managementplatform voor uitgavenbeheer, onder 560 finance professionals. Andere taken waar zij veel tijd aan besteden zijn debiteurenbeheer (23%) en het betalen van facturen (20%).

Opvallend genoeg zijn dit niet de taken waar ze het liefst hun tijd aan willen besteden. Finance professionals zouden zelf graag meer tijd hebben voor strategische besluitvorming (26%) en de algehele financiële en boekhoudkundige architectuur (22%). Daarnaast zouden ze toch ook nog wel extra tijd willen besteden aan de taak waar nu al het meeste tijd in zit: achttien procent wil graag nog meer uren voor het maken van de financiële rapportages.

Verbeteringen

Momenteel is er dus een discrepantie tussen de taken waar finance professionals de meeste tijd aan kwijt zijn en de taken die zij het liefst willen doen. Om dit op te lossen is het belangrijk dat bedrijven kijken naar hoe zij financiële processen momenteel inrichten en waar ze mogelijk nog efficiënter kunnen werken. De tijd die vervolgens overblijft kunnen finance professionals besteden aan werkzaamheden die zij belangrijk vinden. Zo moet er goed naar de werking van boekhoudsystemen worden gekeken: bijna alle finance professionals (93%) geven namelijk aan dat zij efficiënter kunnen werken als het invoeren van uitgaven in het boekhoudsysteem minder ingewikkeld zou zijn. Daarnaast zou deze versimpeling volgens finance professionals tijd voor andere taken opleveren (90%), een beter inzicht in het uitgavenpatroon geven (78%) en het risico op cashflowproblemen verminderen (59%).

Handmatig werk

Niet alleen het boekhoudsysteem levert momenteel frustraties op, ook is twee op de vijf finance professionals (41%) niet te spreken over het handmatige werk dat zij moeten verrichten voor optimaal uitgavenbeheer (41%). Een andere reden tot frustratie is dat tools voor uitgavenbeheer momenteel gedecentraliseerd zijn (32%). Dit betekent dat niet alle afdelingen op dezelfde manier of met dezelfde tools hun uitgaven bijhouden, waardoor het lastig is om controle over de uitgaven te houden.

Over het onderzoek

Het onderzoek is op verzoek van Moss uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Panelwizard. In het onderzoek werden 560 finance professionals ondervraagd, die betrokken zijn bij de afhandeling van declaraties en het maken van rapportages. Daarnaast zijn 535 kantoormedewerkers ondervraagd over de financiële processen waar zij in hun organisatie mee te maken hebben.

Download hier het onderzoek.