Vermetten ontvangt Caseware award

Woensdag 28 juni vond de eerste editie van CwX plaats. Dit jaar werden er door Caseware voor het eerst awards uitgereikt aan klanten die iets moois hebben bereikt met de software van Caseware in het afgelopen jaar. Vermetten kreeg de award uitgereikt vanwege hun best practice op het gebied van integrated accounting. Jurgen Kolsteren nam namens Vermetten de award in ontvangst en nam aansluitend deel aan het panelgesprek dat daarop volgde.

Het softwarelandschap van Vermetten

Jurgen sluit zich volledig aan bij de woorden van Joost Ekkelboom: “Vroeger zeiden we: cloud is de toekomst, maar nu zeggen we: cloud is nu.” Op dit moment maakt het accountantskantoor namelijk gebruik van vele Caseware Cloud-apps. KLANT+, ADV+, SAMENSTEL+, MONITOR+ en PBC+ zijn al in gebruik, waarvan SAMENSTEL+ momenteel nog op kleine schaal. Daarnaast maakt Vermetten ook gebruik van AuditCase voor hun CRM. Op dit moment onderzoekt men nog of AUDIT+ en VPB+ hieraan toegevoegd moeten worden.

Veranderingsproces

Om het hele softwarelandschap om te gooien, was een behoorlijk traject. “We hebben veel veranderingen moeten doorvoeren en veranderingen leiden vaak tot weerstand. Veranderen kan gewoon heel lastig zijn en dit moet je zorgvuldig aanpakken. Daarom hebben wij ervoor gekozen om dit projectmatig te doen. We hebben projectgroepen geformeerd en daarbij ons afgevraagd: wie hebben we nodig in deze groepen en wie past er in deze groep thuis? Daarnaast hebben we een implementatiepartner gekozen: FullFinance.” Volgens Jurgen zijn dit allemaal processen waar je ruimschoots de tijd voor moet nemen. “Het werkprogramma van SAMENSTEL+ is wel echt anders en vraagt aanpassingsvermogen. In de uitrol, die gepland staat in het najaar, zijn we ons bewust van de mogelijke weerstand die een verandering met zich mee kan brengen. Vaak is de weerstand in het begin groot, maar wordt deze snel minder. Iedereen ziet na verloop van tijd de voordelen en de weerstand verdwijnt als sneeuw voor de zon. Daarnaast moet voor iedereen het doel heel duidelijk zijn: we gaan uiteindelijk over.”

Flexibiliteit zonder server

Jurgen Kolsteren: “We wilden afscheid nemen van alles wat op de server draaide.” Veiligheid en betrouwbaarheid is enorm belangrijk in de accountancywereld. Serverloos werken is daar ook een onderdeel van, want we willen de veiligheid van onze data graag borgen. Ons kantoor is de afgelopen tijd gegroeid door overnames. Het is dan wel zo makkelijk dat je met al deze kantoren goed en flexibel kunt samenwerken.

Nieuw talent

Wanneer je bij de jongere generatie accountants aankomt met een on premise oplossing, kijken ze je toch een beetje vreemd aan. “Maar deze nieuwe generatie loopt de laatste 3 jaar wel binnen. De onboarding in de cloud-apps van Caseware is een fluitje van een cent. Er zijn geen ingewikkelde trainingen nodig. We hebben de mensen gewoon ‘losgelaten’ en gaven ze geen overkill aan trainingen. We hebben ‘champions’ aangewezen. Zij vormden de vraagbaak voor andere collega’s.”

Samenwerking met Caseware

De samenwerking tijdens het vernieuwen van een softwarelandschap was intensief, maar de samenwerking met Caseware ervoer Vermetten als positief. “We hebben tijdens het proces intensief contact gehad met Caseware. Zij dachten met ons mee en hielpen ons waar nodig. Daarnaast hebben we gebruikgemaakt van de begeleiding van FullFinance, zodat de implementatie soepel verliep.”

