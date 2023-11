Achterwaartse verrekening van verlies 2022 met winst 2021

De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb heeft de vraag beantwoord of de achterwaartse verrekening van een verlies uit 2022 met een winst over 2021 onderhevig is aan de temporiseringsregels zoals deze per 1 januari 2022 in artikel 20, tweede lid, Wet Vpb 1969 zijn opgenomen. Ook wordt de vraag beantwoord wat de gevolgen zijn als de achterwaartse verrekening van het verlies uit 2022 plaatsvindt na een eerdere voorwaartse verliesverrekening van een verlies van vóór 2021 met de winst over 2021.

Aanleiding

Aan de kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb is een vraag gesteld over de achterwaartse verrekening van een verlies uit 2022 met een winst over 2021 en de temporiseringsregels die per 1 januari 2022 zijn opgenomen in artikel 20, tweede lid, tweede volzin, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969).

Vragen

Is de achterwaartse verrekening van een verlies uit 2022 met een winst over 2021 onderhevig aan de temporiseringsregels zoals deze per 1 januari 2022 in de Wet Vpb 1969 zijn opgenomen (artikel 20, tweede lid, tweede volzin, Wet Vpb 1969) en, zo ja; Hoe werkt de verliestemporisering uit als eerst sprake is van voorwaartse verrekening van een verlies van vóór 2021 met de winst over 2021?

Antwoorden

Ja. Het recht op verliesverrekening wordt beheerst door de wettekst geldend voor het verliesjaar. De achterwaartse verrekening van een verlies uit 2022 met een winst over 2021 is onderhevig aan de temporiseringsregels zoals deze per 1 januari 2022 in de Wet Vpb 1969 zijn opgenomen (artikel 20, tweede lid, tweede volzin, Wet Vpb 1969). Op de voorwaartse verrekening van verlies van vóór 2021 met winst over 2021 zijn de temporiseringsregels niet van toepassing. Als na deze verliesverrekening nog winst over 2021 resteert, dan kan een verlies uit 2022 daarmee worden verrekend. Op deze achterwaartse verliesverrekening zijn de temporiseringsregels wel van toepassing. Het bedrag van de belastbare winst over 2021 dat in aanmerking komt voor verrekening (de zogenoemde “verliesverrekeningsruimte”), wordt hierbij mede begrensd door de eerdere voorwaartse verrekening van verliezen van vóór 2021 met de winst over 2021.

Een nadere beschouwing hierover is te vinden bij het door de Belastingdienst gepubliceerde standpunt.