Accountant van Osse ‘Kingpin’ vrijgesproken van witwassen

Waar rook is, is vuur. De brand in een pand in Oss zette de eigenaar, een accountant, in een kwade reuk. Maar volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat de man zich aan witwassen heeft schuldig gemaakt.

De accountant stond al eerder voor de rechter. Het ging toen om de verbouwingsplannen voor zijn pand aan de Berghemseweg, het café dat in 2017 door brandstichting afbrandde. De inmiddels 78-jarige man, destijds de accountant van de hoofdverdachte in een grote Brabantse witwas- en fraudezaak, zich schuldig aan valsheid in geschrift. Hij liet een datum aanpassen op bouwtekeningen voor zes nieuwe appartementen die op die locatie zouden komen. Op die manier wilde hij een schadeclaim van 550.000 euro bij zijn verzekeringsmaatschappij verantwoorden. Hij kreeg hiervoor een taakstraf van 96 uur.

Knipmes

Afgelopen dinsdag stond de accountant opnieuw voor de rechter. Het OM had 240 uur taakstraf tegen hem geëist. De man was in beeld gekomen in het onderzoek Knipmes naar grootschalig witwassen in Oost-Brabant. Daar zou de accountant zich onder meer aan schuldig hebben gemaakt bij de aankoop van zijn pand in Oss (het voormalige café dat later afbrandde). Maar de rechter achtte het bewijs hiervoor onvoldoende en sprak de accountant van dit feit vrij.

Maar er was meer. Zo had de accountant ruim een ton aan het CJIB betaald. Deze overboekingen dienden ter voldoening van drie ontnemingsmaatregelen die de rechtbank Oost-Brabant in 2014 heeft opgelegd aan drie personen. Uit het dossier bleek volgens de rechtbank niet dat de accountant (ter compensatie) geld met een criminele herkomst had ontvangen. Voor de betaling van een bedrag van € 43.507 ten behoeve van een derde persoon lag dat anders. De accountant had verklaard dat deze persoon het namens hem aan het CJIB over te maken bedrag in twee delen contant aan hem heeft gegeven, de helft vóór het overboeken en de helft erna.

Witwassen

Uit het dossier was gebleken dat deze persoon en diens partner niet in staat waren om op legale wijze over genoemd contant geldbedrag te beschikken en dat de opgelegde ontnemingsmaatregel er juist voor bedoeld was crimineel vermogen van persoon te ontnemen. Het geld dat hij aan de verdachte accountant gaf, moest uit misdrijf afkomstig zijn. De accountant had verklaard dat de persoon niet kende, dat hij niet gevraagd had waar het geld vandaan kwam en dat het geldbedrag in contanten aan hem was gegeven, met onder andere biljetten van € 500,-. Bovendien wist de accountant dat hij dit aanzienlijke bedrag moest overmaken aan het CJIB, de incassodienst van onder meer justitie. De rechtbank concludeerde dat de accountant geweten moest hebben dat het geld van misdrijf afkomstig was.

Criminele organisatie

Het Openbaar Ministerie wilde ook dat de accountant schuldig zou worden bevonden aan lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij was immers de ‘boekhouder’ geweest van Jack van den H., een man uit Oss die Justitie verdenkt van tal van criminele activiteiten. Het kon daarom volgens het Openbaar Ministerie niet anders dan dat de verdachte accountant al die tijd had geweten van de schijnconstructie rondom Van den H. Ook was hij als financieel adviseur en boekhouder opgetreden aangaande het vastgoed van twee andere verdachten. Ook hier kon het niet anders dan dat hij moest hebben geweten dat hier onoorbare praktijken plaatsvonden.

De rechtbank stelde echter voorop dat van deelneming aan een organisatie als bedoeld in artikel 140 Sr slechts dan sprake kan zijn, indien de verdachte behoort tot het samenwerkingsverband en een aandeel heeft in gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het in dat artikel bedoelde oogmerk, dan wel deze ondersteunt. De rechtbank was van oordeel dat niet kon worden vastgesteld dat dit het geval was en sprak de accountant hiervan vrij.

Vrijspraak

Hoewel de rechtbank bewezen achtte dat de accountant moest hebben geweten dat ruim 40.000 euro aan contant geld uit misdrijf afkomstig was, werd hij hier niet voor veroordeeld. Ook hoofdverdachte Jack van de H, zag de rechtszaak tegen hem een gunstige wending nemen. Van veel feiten werd hij vrijgesproken. Wel werd hij veroordeeld voor het witwassen van geld bij de aankoop van een drietal panden in Oss en oplichting van de Rabobank in Berghem. De straf van 316 dagen in de cel heeft hij al uitgezeten. Ook moet hij 313.000 euro aan criminele inkomsten terugbetalen.

Lees hier de uitspraak.