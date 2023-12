Stage in accountancy best betaald

Stagevergoedingen zijn in 2023 gemiddeld 3,7% hoger dan het jaar ervoor. Accountancy stagiairs spannen de kroon, en ontvangen gemiddeld de hoogste maandelijkse vergoeding. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar stagevergoedingen van Magnet.me, het online carrière netwerk voor studenten, starters en werkgevers.

Stagevergoedingen voor hoger opgeleiden van de universiteit en het hbo liggen volgens de gegevens van van Magnet.me in 2023 gemiddeld op 573 per maand. In tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin de advocatuur steevast bovenaan stond als best betalende sector voor stages, neemt in 2023 de accountancybranche de leiding met een gemiddelde stagevergoeding van €788 per maand. Dit is een stijging van bijna 21% ten opzichte van de gemiddelde vergoeding voor een accounting stagiair een jaar eerder.

Schaarste

Laurens van Nues, medeoprichter en CEO van Magnet.me: ‘Deze resultaten kunnen worden verklaard door de afnemende instroom van studenten aan accounting gerelateerde opleidingen en vergrijzing aan de ene kant, en een toename in de hoeveelheid werk aan de andere kant. De vraag naar accountants groeit, zeker nu we in een kleine economische krimp zitten, met als gevolg dat met name grote spelers in de industrie stagevergoedingen zichtbaar verhogen om zo makkelijker talent aan te kunnen trekken.’

Consultancy

De accountancysector wordt op de voet gevolgd door de consultancybranche, die zijn tweede positie in de ranglijst behoudt met een gemiddelde vergoeding van €724 per maand. De advocatuur is dit jaar op de derde plek geëindigd met een gemiddelde stagevergoeding van €699 per maand. In de finance-sector is ook een flinke stijging in maandelijkse stagevergoedingen zichtbaar, van gemiddeld 19,0%. Uit onderzoek van Magnet.me eerder dit jaar bleek al dat Finance studenten zeer gewild zijn als het gaat om startersbanen, en dit wordt nu ook bevestigd door de zichtbare stijgingen in stagevergoedingen binnen de financiële industrie.

Best betaalde stages

De best betaalde stage van 2023 op Magnet.me is de stage Banking – Corporate Coverage van BNP Paribas met een maandelijkse vergoeding van €1.400, gevolgd door de Brand Management stage van Procter & Gamble met €1.200, en de onderzoeksstage van IDH Sustainable Trade Initiative op de derde plaats met €1.120.

Bron: Magnet.me