Ophef rond PwC-stageplek voor zoon Australische premier

De Australische premier Anthony Albanese heeft persoonlijk een stageplek voor zijn zoon geregeld bij PwC, berichten lokale media. Dat zorgt down under voor gefronste wenkbrauwen.

Meerdere bronnen stellen dat Albanese in 2021, toen hij nog oppositieleider was, gesprekken had met Sean Gregory, die bij PwC de contacten met de overheid onderhield. Daarna kreeg zoon Nathan een onbetaalde stage van twee weken op de economische en beleidsafdeling van PwC in Sydney. Albanese zou maanden later tijdens een bijeenkomst voormalig PwC-topman Tom Seymour hebben bedankt voor het regelen van de stageplek.

Ook lid van luxe lounge

Gevraagd naar de kwestie stelde de premier dat ‘het verhaal niet klopte’ en dat hij zich afvroeg waarom de media het op zijn gezin voorzien had. ‘Mijn zoon is geen publiek figuur, maar een jongere die zijn weg zoekt in de wereld.’ Die zoon kwam al eerder in opspraak vanwege zijn lidmaatschap van de exclusieve chairman’s lounge van vliegmaatschappij Qantas. Dat lidmaatschap staat open voor alle parlementsleden en hun partners, maar het lidmaatschap van Albanese junior stond niet geregistreerd.

De Australische gedragscode voor ministers vereist dat zij openheid geven over alle privébelangen van hen of hun gezinsleden die aanleiding geven of kunnen geven tot een conflict met hun openbare taken.

Bron: The Guardian